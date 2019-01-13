Это только начало: Порошенко рассказал, как томос ускорил переход приходов в ПЦУ

По словам президента, украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной украинской церкви, стала сильнее.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об ускорении процесса перехода приходов из бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ) после получения ею томоса об автокефалии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления в Виннице.

По словам президента, образование ПЦУ и вручение ей томоса об автокефалии «это не завершение работы».

«Друзья мои дорогие, это только начало для духовной работы, потому что мы говорили, что двери открыты, и с каждым днем та или иная община, тот или иной приход присоединяются к нашей церкви (ПЦУ). После томоса этот процесс значительно ускорился. Это тоже не могло бы произойти без Божьей помощи, но это только начало», - добавил президент.

Он также назвал назвал ПЦУ духовным фундаментом украинского государства.

«Почему это (создание единой поместной автокефальной Православной церкви Украины - УНИАН) так важно для верующих, и не только для церковных иерархов? Почему это такую радость вызывает у каждого украинца. Даже если он не является православным? Потому что это чрезвычайно важная духовная составляющая нашей независимости, отнюдь не менее важная, чем акт о государственной независимости и референдум о независимости в 1990 и 1991 годах», - заявил он.

По словам Порошенко, украинская независимость сегодня, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче.

«Церковь наша единая является духовным фундаментом Украинского государства, и поэтому это так важно и для меня, потому что это является процессом становления государства, и для каждого украинца», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.