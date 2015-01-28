Пленные "киборги" могут быть освобождены через месяц-два - волонтер
23:33, 28 января 2015Общество
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Плененных боевиками защитников Донецкого аэропорта, вероятно, удастся освободить через месяц-два.
REUTERS
Такое мнение в эфире "5 канала" сообщил российский журналист, волонтер Виктор Майстренко.
"Если все пойдет, как шло раньше, то месяц-два их продержат (в плену - ред.)", - отметил он.
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По его данным, в настоящее время в плену у боевиков находятся около 44 "киборгов".
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