В Днепре националисты блокировали гостиницу, в которой нашли портреты Сталина и Ленина (фото)

Как сообщается, на двух этаж гостиницы много картин с изображением коммунистических деятелей.

Вечером, 14 ноября представители нескольких националистических организаций заблокировали отель «Академия», в котором на стенах висели портреты коммунистических деятелей.

Об этом одна из националистических организаций сообщает на своей станице в Фейсбук, передает днепровский сайт "056".

Как сообщает организация, на двух этаж гостиницы много картин с изображением коммунистических деятелей. Также опубликованы фото, где около 10 человек находятся в холе отеля и рассматривают картины на стенах. Некоторые из них были с закрытыми лицами.

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«Заблокировали работу гостиницы «Академию» в Днепре по адресу Яворницкого, 20. Два этажа отеля переполнены коммунистическими рисунками, портретами Сталина, Ленина…», - говорится в сообщении.

Один из участников акции на своей станице в Фейсбук сообщил, что в связи с обнаруженными картинами была вызвана полиция.

«В это время в гостинице «Академия» вместе с собратьями пытаемся убедить администрацию, что портреты Сталина и Ленина - это зло. Не понимают. Ждем полицию», - пишет участник акции.

Позже участники акции сообщили, что в гостиницу приехала следственно-оперативная группа, и они написали заявления. А затем полиция занялась описанием картин и портретов.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино.