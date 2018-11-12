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"Апофеоз декоммунизации": на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино (фото)

16:49, 12 ноября 2018
Общество
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Край славится луком / фото Кирилл Галушко, Facebook

Об этом на своей странице сообщил пользователь Кирилл Галушко. Он отметил, что этот край славится выращиванием лука.

«Апофеоз Декоммунизации. В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена», – говорится в сообщении.

Кирило Галушко, Facebook

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Новость в сюжете: Декоммунизация по-украински
Теги: #декоммунизация#Луганщина