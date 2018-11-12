"Апофеоз декоммунизации": на Луганщине вместо памятника Ленину установили Чиполлино (фото)
16:49, 12 ноября 2018Общество
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В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино.
Край славится луком / фото Кирилл Галушко, Facebook
В поселке Марковка Луганской области вместо статуи Ленину установили памятник главному герою мультфильма «Чиполлино».
Об этом на своей странице сообщил пользователь Кирилл Галушко. Он отметил, что этот край славится выращиванием лука.
«Апофеоз Декоммунизации. В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена», – говорится в сообщении.
Кирилл Галушко, Facebook
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