В Киеве задержали скандального экс-главу апелляционного суда Крыма (фото)

Задержанный бывший председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чернобук будет доставлен к следственному судье для избрания меры пресечения.

Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым и сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который подозревается в государственной измене.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

«Следователями прокуратуры АРК и СБУ 03.11.18 около 10:00 на основании постановления следственного судьи задержан бывший глава Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) », - написала она.

По словам Сарган, задержанный будет доставлен к следственному судье для избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд 10 обвинений по факту государственной измены депутатов оккупированного Крыма.

В июне прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что ГПУ передала в суд 99 дел о госизмене судей с оккупированного Крыма.

В августе этого года прокуратура объявила Валерия Чернобука в розыск, по подозрению в госизмене.