Экс-главу Апелляционного суда Крыма объявили в розыск

Разрешение на его задержание дал следственный судья Голосеевского суда Киева.

Бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука объявили в розыск, его подозревают в государственной измене.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым за совершение государственной измены объявлен в розыск бывший председатель Апелляционного суда АРК», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением следственного судьи Голосеевского суда Киева предоставлено разрешение на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Карточка Валерия Чернобука также появилась в базе разыскиваемых на сайте МВД.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд 10 обвинений по факту государственной измены депутатов оккупированного Крыма.

В июне прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что ГПУ передала в суд 99 дел о госизмене судей с оккупированного Крыма.