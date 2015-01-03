Российского актера Панина в Одессе заставили извиняться за антиукраинские заявления

Одесские активисты из организации "Совет Общественной безопасности" встретили в родном городе скандального актера Алексея Панина, который еще в августе записал видео с угрозами в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Актер, который горячо поддерживал аннексию Крыма и угрожал аннексировать Одессу, как ни в чем ни бывало, сидел в ресторане "Рыба". Активисты заставили Панина извиниться за антиукраинские заявления и передали правоохранителям, пишет ТСН.

После извинений активисты сфотографировались с актером "для трофея" и пообещали разместить в сети видео с извинениями российского "деятеля искусств".

Как заявил лидер общественной организации Марк Гордиенко, звезда из России произвел на одесситов жалкое впечатление. "Мне лично безразлична сексуальная или профессиональная жизнь Панина... Мне небезразличны его публичные слова против моей Страны и Одессы, и Президента ... За это придется отвечать. Панина отдали милиции и СБУ, и он был безмерно от этого счастлив, а вообще он глубоко несчастный человек... Искренний дегенерат...", - написал Гордиенко в своем Facebook.