В Одессе прошел факельный митинг ко дню рождения Бандеры (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 1 января возле памятника Тарасу Шевченко, расположенного в одноименном парке, собралось около 100 активистов.

Они пришли с флагами Украины, черно-красными флагами, а также с факелами, которые зажгли возле памятника, и большим транспарантом с изображением Бандеры и надписью: «Нашим природним середовищем стало вже змагання, змістом нашого життя – боротьба».

Изначально участники планировали пройти маршем по центральным улицам, но затем отказались от этих намерений и решили ограничиться митингом возле памятника Шевченко. Большое количество милиционеров окружили пришедших кольцом, а также перекрыли подходы к месту сбора украинских националистов.

Читайте такжеВ Сумах празднование дня рождения Бандеры закончилось сжиганием шин возле здания милицииК участникам акции обратился священник Украинской православной церкви Киевского патриархата отец Юрий, который также прочитал молитву за Украину и благословил присутствующих. На мероприятии минутой молчания почтили память украинских военных, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

Собравшиеся периодически скандировали: «Степан Бандера - наш герой!».

Как заявил глава Одесской областной организации ВО «Свобода» Павел Кириленко, Одесса нуждается в подобных акций, но «власти делают все, чтобы потушить после победы Революции достоинства порыв общества к установлению справедливости, системных изменений». Он считает, что, когда в Одессе происходят теракты, власть должна была бы способствовать проведению таких маршей.

«Сейчас как никогда наш край нуждается в твердой националистической позиции для противодействия олигархам-украинофобам и реваншизма антиукраинских кругов. На примере Бандеры, который положил жизнь ради создания Украинского государства, его существования и развития, на примере его последователей будем черпать силы и дух и обязательно победим», - заявил Кириленко.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 30 декабря Одесский окружной административный суд вынес постановление о запрете на проведение 1 января факельного марша в честь 106-й годовщины со дня рождения Бандеры.

«Данную информацию перед началом акции судебные исполнители донесли непосредственно представителям Одесской областной организации ВО «Свобода».

Охрану общественного порядка обеспечивали 100 сотрудников правоохранительных органов. Мероприятие завершилось без каких-либо правонарушений», - отметили в отделе.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Одесская областная организация ВО «Свобода» заявила о намерении 1 января провести в Одессе факельный марш в честь 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Марш планировалось провести по центральным улицам города и должен был завершиться вече возле памятника Дюку, на Приморском бульваре. Для участия в шествии организация пригласила всех желающих «одесситов-патриотов».

31 декабря областная организация заявила, что знает о запрете суда проводить факельное шествие, но намерена в любом случае провести мероприятие.