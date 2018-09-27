Звезда "Рабыни Изауры" едет в Киев

61-летняя актриса планирует посетить Киев и вместе с известным ведущим поехать в тур в другие города Украины: Харьков, Днепр, Ужгород, Черновцы, Одесса.

Бразильская актриса Луселия Сантос, получившая наибольшую известность как исполнительница главной роли в телесериале "Рабыня Изаура", впервые приедет в Украину.

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Об этом сообщил ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров на своей странице в Instagram. 61-летняя актриса планирует посетить Киев и вместе с Комаровым поехать в тур в другие города Украины: Харьков, Днепр, Ужгород, Черновцы, Одесса.

На творческих встречах телеведущий планирует рассказать о своем путешествии в Бразилию и об интересной истории знакомства с любимицей миллионов.