Звезда "Рабыни Изауры" едет в Киев

Афиша! Не пропустите 🙂 Её зовут Луселия Сантос. Она сыграла главную роль в бразильской новелле "Рабыня Изаура" и стала суперзвездой во всем мире. Но больше всего сериал "взорвал" территорию бывшего СССР. Это была первая заграничная мыльная опера для большинства советских людей. Во время эфира улицы пустели - все прилипали к экранам. Но в гостях у самых преданных зрителей она никогда не бывала. И мы решили это исправить:) Прямо из Бразилии сообщаю суперновость: мы познакомились с Луселией Сантос, сняли спецвыпуск о её жизни и уговорили приехать в гости)) С гордостью сообщаю, что исторический визит самой известной бразильской актрисы пройдет в Украине, и будет посвящен старту сезона #мирнаизнанку из Бразилии. На творческой встрече традиционно выступлю я с оператором Сашей Дмитриеввм, еще до выхода программы мы расскажем эксклюзивчики из экспедиции. А потом Луселия Сантос поделится самыми интересными историями и ответит на лучшие вопросы из зала. Ну а если вы не застали сериал, поход на нашу творческую встречу станет отличным подарком вашей маме или бабушке. В этот раз мы с Луселией посетим 6 городов: Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одессу. Билеты по ссылке в моем профиле, сверху, возле аватарки ☝️ Традиционно часть средств с билетов пойдет на проект #чашкакофе До встречи!)

