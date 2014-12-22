В Харькове в новогоднюю ночь электротранспорт и автобусы будут ходить до утра

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на департамент транспорта, это связано с проведением на площади Свободы праздничных мероприятий, посвященных встречи Нового года.

По сведениям горсовета, в ночь на 1 января метрополитен продлит работу на 3 часа – до 3:00, наземный электротранспорт и автобусы будут курсировать до 4:00.

При этом с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января будет запрещено движение транспорта по площади Свободы, на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера. На это время будет изменен путь следования автобусов №20е, 65е, 88е, 119е, 217е, 296е, которые будут объезжать площадь по такой схеме: улица Сумская - проспект Правды - проспект Ленина.