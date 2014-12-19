СБУ рассказала подробности о террористке ГРУ, планировавшей взорвать бомбу на Майдане

Куратором задержанной террористки из Луганска Анастасии Коваленко, которая планировала совершить взрыв в центре Киева, был сотрудник ГРУ Генерального штаба РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский.

Читайте такжеСБУ задержала жительницу Луганска, которая планировала теракт в центре Киева (фото, видео)

Рассказывая о деталях задержания Коваленко, он сообщил, что она была задержана в сквере возле Театра имени Ивана Франко в центре Киева. При ней была женская сумка, начиненная взрывчаткой и поражающими элементами. «Маршрут ее передвижения по прибытии в Киев начинается с Майдана Незалежности, у Дома профсоюзов. Во время перемещения она пыталась выявить визуально наблюдение, которое за ней велось. Нервничала, постоянно, каждые 5 минут, связывалась по телефону со своим куратором - сотрудником ГРУ Генштаба РФ». - сказал советник председателя СБУ.

Лубкивский добавил, что террористка отказалась от плана оставить сумку со взрывчаткой на Майдане Незалежности, поскольку в тот день - 17 декабря, там не было массовых мероприятий. Потом, по словам Лубкивского, после того, как сотрудники СБУ начали глушить ее мобильный, террористка запаниковала, она пыталась спрятать сумку со взрывчаткой и поэтому было принято решение ее задержать, что и было сделано в сквере возле Театра имени Франко.

Также Лубкивский рассказал, что Коваленко уже допросили и она дала показания на своего куратора из России.

«Ее ментор - Константин - давал ей команды работать у Дома профсоюзов, если там соберутся люди. Но в тот день не было митингов, которые были запланированы раньше. Когда стало понятно, что митинга не будет, Константин дал ей команду выбрать людное место и принимать самостоятельное решение, и именно в этот момент сотрудники контрразведки СБУ решили ее задерживать», - сказал Лубкивский.

По его словам, сегодня Шевченковский райсуд Киеве изберет меру пресечения для задержанной террористки, и в СБУ уверенны, что это будет взятие под стражу.

Читайте такжеСБУ задержала террористическую группу, которую возглавлял бывший сотрудник Интерпола

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Служба безопасности Украины задержала жительницу Луганска, которая планировала совершить теракт в центре Киева.

«Силами безопасности, департамента контрразведки удалось предотвратить ужасную трагедию в центре города Киева - теракта, который должна была совершить террористка буквально в ближайшее время», - сказал Лубкивский.

По его словам, преступление должна была совершить жительница города Луганска Анастасия Коваленко, у которой было изъято взрывное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте 3 килограмма.