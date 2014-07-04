Контрразведка СБУ: тяжелое вооружение в Украину поставлял сотрудник ГРУ российского Генштаба

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки, Травкин вместе со своим подельником из ГРУ ГШ ВС РФ по прозвищу «Грек» организовывал поставки из Ростовской области России тяжелого вооружения, используя для этого так называемые «коридоры» на украинско-российской границе.

Читайте такжеЦарев вместе с российскими политиками планировал аннексию Крыма и теракты в Украине - СБУУстановлено также, что он, имея опыт боевых действий в Чечне, готовил боевиков для пополнения террористических организаций в Луганской области.

Кроме того, российский разведчик был одним из организаторов координационного заседания главарей террористических бандформирований «ДНР» и «ЛНР», которое состоялось 24 июня в городе Ростов-на-Дону с участием руководства спецслужб и чиновников РФ. На этом заседании российская сторона призвала к полному подчинению террористов, боевиков и наемников, орудующих на востоке Украины, непосредственно Министерству обороны РФ.