В Скадовске определился обладатель Гран-при XVI Всеукраинского Благотворительного Детского Фестиваля "Черноморские Игры"

29 июля завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине – «Черноморские Игры», который традиционно проводится в Скадовске.

В этом году стать зрителями фестиваля смогли даже те, кто не был в это время в Скадовске. На протяжении всех фестивальных дней осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1 и интернет-трансляция «Черноморских Игр». Также в течение фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети все интересные события.

Для конкурсантов, их родителей и преподавателей работал дискуссионный клуб, в котором своим опытом делились продюсер Елена Мозговая, директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала Алена Савинова, автор и исполнитель, актер Сергей Бабкин.

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор «Хит Fm»), Роман Муха (продюсер телеканала М2), а также звездные гости – Надежда Дорофеева, Сергей Бабкин, Monatik, NK|Настя Каменских.

«Спасибо Николаю Баграеву за то, что продолжает историю “Черноморских Игр”. Они очень важны для нашей страны, ведь это – самый честный фестиваль, на котором участников оценивают по важнейшим критериям – талант и уровень подготовки», - прокомментировала обладательница Гран-при «Черноморских Игр» 2004 - NK/ Настя Каменских.

Все суперфиналисты «Черноморских Игр 2018» были награждены наградой фестиваля - «Золотым дельфином» и специальными призами от членов жюри и партнеров Фестиваля: Евгений Рищук подарил гіроскутер, Карл Стурен - путевку на двоих в Швецию, Валентин Коваль - модный гаджет, Виталий Дроздов - профессиональный микрофон от «Хит FM», Натела Чхартишвили-Зацаринная - билеты в звездный партер на церемонию премии М1 Awards, Burisma Group отметила лучшую авторскую украинскую песню, Роман Муха - запись песни в студии М1/М2, Руслан Квинта подарил аранжировки песни.

Итак, по результатам голосования всех членов жюри высшую награду фестиваля - Гран-при вокального конкурса получила Иващенко Элина с песней «Listen» 16 лет г. Бровары.

«Я очень благодарна членам жюри! Для меня это очень важно! Спасибо зрителям за такую поддержку, спасибо «Черноморским Играм» за существование. Такие фестивали должны быть в Украине. Я горжусь, что этот праздник проходит именно здесь. Слава Украине!”

Решение жюри прокомментировал его председатель Валентин Коваль:

«У нас с самого начала, от первых фестивалей главное - это умение ребенка петь. Это должна быть, в первую очередь, вокальный талант, а уже потом может касаться сценического движения, костюмов или даже песни, потому что для меня, как для обычного человека, важны хитовость и нехитовость песни, но как для профессионала, этот критерий не имеет смысла, потому что я понимаю, если человек поет, со временем придет хитовая песня, успех и т.д. Потому что если ребенок взял суперхит, а поет неискренне, нечисто, заученно, механически, то артиста из этого ребенка не будет. Всегда на первом месте стояли вокальные данные»!

Вручая Гран-при «Черноморских Игр 2018», основатель фестиваля Николай Баграев сказал: «Фестиваль «Черноморские Игры» проводится не только для того, чтобы определить победителя. Мы стараемся помочь детям с выбором их творческого направления. Они попадают в среду специалистов, где можно получить полезный совет, набраться опыта и попробовать покорить многотысячную аудиторию. Важно, чтобы каждый ребенок понял, что сцена – это его призвание и что успех зависит не только от его личного таланта, но и от труда многих людей. Уверен, что опыт участия в «Черноморских Играх» поможет каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал».

Также победительница получила специальный приз от Председателя Украинского Культурного Фонда, супруги Президента Украины Марины Порошенко. Во время гала-концерта фестиваля прошлогодняя обладательница 1-го места в категории «Народное пение» Вероника Морская исполнила песню «Лодка», которую ей подарил Руслан Квинта. Обещание, которое он сделал в прошлом году со сцены «Черноморских Игр», композитор выполнил на все 100%, написав не только музыку, но и слова песни.

Гала-концерт “Черноморских Игр - 2018” открыл вновь созданный девичий рок-группа “The Sixsters”, барабанщица которого получила Гра-при на престижном фестивале в Лас-Вегасе.

Все три дня фестиваля на главной сцене Скадовска работал «звездный десант». Своими выступлениями детей порадовали их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами «Черноморских Игр»: Лиза Волощенко – Гран-при «Черноморских Игр–2017», Вероника Морская – 1-е место на «Черноморских Игр–2017», Ярослав Рогальский – 1-е место на «Черноморских Игр–2017, D-SIDE BAND, ALYOSHA, TamerlanAlena (Алена Омаргалиева – 1-е место на «Черноморских Игр–2002»), Тина Кароль – лауреат «Черноморских Игр–1999», Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, «Время и Стекло» (Надя Дорофеева – 1-е место на «Черноморских Игр–2004»), KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменских – Гран-при «Черноморских Игр–2004», Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Оля Цибульская.

Напоминаем, что XVI Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры» состоялся при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом Фестиваля выступила Burisma group, Партнером – Благотворительный фонд Евгения Рищука. Эко-энергетика Фестиваля - Vindkraft. Авиаперевозчик Фестиваля - Международные Авиалинии Украины. Медиапартнеры - М1, ХітFM, «Обозреватель.иа», «KOLOBOK.UA». Медицинская помощь – Бориска.

Статистика фестиваля

В конкурсном отборе «Черноморских Игр» приняли участие 563 юных исполнителя в возрасте от 6-ти до 16-ти лет.

За три фестивальных дня мероприятия фестиваля посетили более 45 000 зрителей.