Боевики получили новую партию боеприпасов из России, обстрелы участились - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны Украины констатируют увеличение количества случаев применения боевиками систем ракетно-залпового огня "Град" против сил АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки зафиксировано увеличение количества обстрелов террористами украинских позиций. Противник стал более активно применять системы "Град". Обстрелы из "Градов" зафиксированы во всех направлениях", - сказал Лысенко.

По его словам, это свидетельствует о поступлении боевика из России очередного груза боеприпасов.