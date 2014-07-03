Силы АТО захватили установку "Град", из которой боевики обстреляли поселок Станица Луганская

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает Левый берег.

"Захвачена установка "Град" и документально подтверждено, что именно из нее обстреляли Станицу. Есть идентифицированные детали от этих снарядов. Есть боевые задания нашим летчикам и артиллеристам задокументированные. Там очевидно, что Станица не была целью, то есть у украинских войск не было целью стрелять в эту сторону", - заявил он.Читайте такжеТеррористы обстреляли населенный пункт на Луганщине, есть жертвы (добавлено фото)

"Этот инцидент обязательно будет расследовать военная прокуратура", - пообещал Лысенко в то же время.

Напомним, в штабе АТО накануне заявили, что утром в среду боевики обстреляли жилые районы поселка Станица Луганская близ Луганска, после чего заявили, что это последствия неудачной атаки украинской авиации.

Российские СМИ обвинили в обстреле украинскую авиацию.