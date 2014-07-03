Силы АТО захватили установку "Град", из которой боевики обстреляли поселок Станица Луганская
Силы АТО захватили установку залпового огня "Град", из которой боевики обстреляли поселок Станица Луганская.
Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает Левый берег.
"Захвачена установка "Град" и документально подтверждено, что именно из нее обстреляли Станицу. Есть идентифицированные детали от этих снарядов. Есть боевые задания нашим летчикам и артиллеристам задокументированные. Там очевидно, что Станица не была целью, то есть у украинских войск не было целью стрелять в эту сторону", - заявил он.Читайте такжеТеррористы обстреляли населенный пункт на Луганщине, есть жертвы (добавлено фото)
"Этот инцидент обязательно будет расследовать военная прокуратура", - пообещал Лысенко в то же время.
Напомним, в штабе АТО накануне заявили, что утром в среду боевики обстреляли жилые районы поселка Станица Луганская близ Луганска, после чего заявили, что это последствия неудачной атаки украинской авиации.
Российские СМИ обвинили в обстреле украинскую авиацию.