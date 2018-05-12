В Житомирской области суд взял под домашний арест мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве сына-участника АТО
В Житомирской области суд взял под домашний арест мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве сына - бывшего участника АТО.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коростенского горрайонного суда Житомирской области.
Отмечается, что «11 мая следственным судьей рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство")».
По данным следствия, подозреваемый в убийстве находился на момент конфликта в состоянии алкогольного опьянения.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве длительных неприязненных отношений во время конфликта с потерпевшим, который приходится ему родным сыном, нанес последнему удар клинком ножа в грудную клетку, что повлекло смерть потерпевшего», - говорится в сообщении.
Следовательно, суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту убийства 9 мая в Коростене бывшего участника АТО.
Информация о трагедии поступила в милицию 9 мая вечером.
Во время выяснения обстоятельств стало известно, что в результате конфликта 61-летний мужчина несколько раз ударил сына ножом, который от ранений скончался.
Сначала подозреваемого не задерживали, поскольку он признал свою вину и не пытался скрыться. Также известно, что погибший после возвращения из зоны АТО злоупотреблял спиртным.
Расследование этого уголовного производства продолжается.