В Житомирской области суд взял под домашний арест мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве сына-участника АТО

Сначала подозреваемого не задерживали, поскольку он признал свою вину и не пытался скрыться.

В Житомирской области суд взял под домашний арест мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве сына - бывшего участника АТО.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

Отмечается, что «11 мая следственным судьей рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство")».

По данным следствия, подозреваемый в убийстве находился на момент конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве длительных неприязненных отношений во время конфликта с потерпевшим, который приходится ему родным сыном, нанес последнему удар клинком ножа в грудную клетку, что повлекло смерть потерпевшего», - говорится в сообщении.

Следовательно, суд решил применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту убийства 9 мая в Коростене бывшего участника АТО.

Информация о трагедии поступила в милицию 9 мая вечером.

Во время выяснения обстоятельств стало известно, что в результате конфликта 61-летний мужчина несколько раз ударил сына ножом, который от ранений скончался.

Сначала подозреваемого не задерживали, поскольку он признал свою вину и не пытался скрыться. Также известно, что погибший после возвращения из зоны АТО злоупотреблял спиртным.

Расследование этого уголовного производства продолжается.