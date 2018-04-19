В харьковском троллейбусе произошла потасовка между пассажирами (видео)

Все началось со словесной перепалки, когда двое молодых парней смотрели на девушку и посмеивались над ней.

В Харькове вчера, 18 апреля, поздно вечером произошла потасовка в троллейбусе №45.

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Об этом сообщили харьковчане в соцсетях.

"Во время поездки двое молодых пассажиров смотрели на девушку и посмеивались, чем вывели ее из себя", - написали очевидцы и опубликовали видео.

Девушка начала ругаться, употребляя ненормативную лексику, на что ей сделали замечание другие пассажиры.

После того как девушка увидела, что один из пассажиров снимает на видео происходящее, начала выбивать у него из рук телефон, также она задела рядом стоящую девушку.

В комментариях активно обсуждают инцидент.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику (18+)!