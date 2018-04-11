"Чего ты машешь, а ну пошел вон": киевлян возмутила пьяная кондуктор в троллейбусе (фото)

13:25, 11 апреля 2018
Общество
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Facebook Александр Краффт

Об этом рассказал киевлянин Александр Краффт на странице в Facebook

По его словам, около 14.00 на улице Ереванской он сел в троллейбус №17 (ст. м. "Площадь Льва Толстого" - пл. Космонавтов), где сначала не мог найти кондуктора.

"Обнаруживаю данного персонажа в наушниках, кушающее яблоко, да еще и пьяное", - пишет мужчина. 

Facebook Александр Краффт

Женщина не была одета в форму и не реагировала на окружающих пассажиров, которые хотели купить талоны. 

"Я начал махать рукой, дабы привлечь ее внимание, после чего (она) срывается и начинает орать типа "чего ты машешь, а ну пошел вон из троллейбуса", и начинает лезть и пытаться схватить меня за шкирки", - пишет Краффт.

Как сообщал УНИАН, в Киеве трое хулиганов ранили ножом и выстрелили из пистолета в мужчину, который заступился за кондуктора.

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Теги: #Киев#троллейбус