"Чего ты машешь, а ну пошел вон": киевлян возмутила пьяная кондуктор в троллейбусе (фото)

Женщина не была одета в рабочую форму, грубила пассажирам и была пьяна.

Во вторник, 10 апреля, в киевском троллейбусе пассажиры наткнулись на пьяного кондуктора.

Об этом рассказал киевлянин Александр Краффт на странице в Facebook.

По его словам, около 14.00 на улице Ереванской он сел в троллейбус №17 (ст. м. "Площадь Льва Толстого" - пл. Космонавтов), где сначала не мог найти кондуктора.

"Обнаруживаю данного персонажа в наушниках, кушающее яблоко, да еще и пьяное", - пишет мужчина.

Женщина не была одета в форму и не реагировала на окружающих пассажиров, которые хотели купить талоны.

"Я начал махать рукой, дабы привлечь ее внимание, после чего (она) срывается и начинает орать типа "чего ты машешь, а ну пошел вон из троллейбуса", и начинает лезть и пытаться схватить меня за шкирки", - пишет Краффт.

Как сообщал УНИАН, в Киеве трое хулиганов ранили ножом и выстрелили из пистолета в мужчину, который заступился за кондуктора.