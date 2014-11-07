Донецк содрогается от взрывов – горсовет

Об этом сообщает сайт горсовета.

«По состоянию на 18.30 в городе напряженная ситуация. По сообщениям жителей, во всех районах города слышно канонаду из тяжелого оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, в 18.05 произошло аварийное отключение 33 трансформаторных подстанций в Киевском районе. Аварийные бригады выехали на место для выяснения причины и восстановление электроснабжения.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области из-за боевых действий 38 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Проводятся ремонты и замена проводов, установка опор, замена электрооборудования на Донецкой, Макеевской, Харцызской, Тельмановской, Енакиевской, Горловской, Славянской, Ясиноватской участках высоковольтных линий электропередач.