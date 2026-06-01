Сколько людей способна выдержать Земля: расчеты ученых

Человечество не может бесконечно увеличивать свою численность, утверждают ученые.

Сегодня на Земле проживает около 8,3 млрд человек – больше, чем когда-либо в истории. Как пишет Ecoportal, долгое время рост населения воспринимался как признак технологического прогресса, но и как потенциальная угроза перенаселения.

Авторы нового масштабного исследования попытались оценить, сколько людей на самом деле способна выдержать наша планета. Ученые, проанализировавшие более 200 лет демографических и экологических данных, пришли к выводу, что человечество уже пересекло порог экологической стабильности планеты.

Авторы работы подчеркивают, что это не гипотетический риск будущего, а уже существующая ситуация.

Ученые проследили, как до 1960-х годов рост населения в целом сопровождался экономическим и технологическим развитием. Однако примерно с этого периода, по их оценкам, баланс начал меняться: темпы прироста замедлились, а связь между численностью населения и способностью системы обеспечивать ресурсы ослабла. Исследователи описывают это как начало так называемой "негативной демографической фазы".

Особое внимание авторы уделяют роли ископаемого топлива. Именно оно, по их мнению, позволило временно поддерживать современный уровень населения, но в то же время усугубило экологические проблемы – от изменения климата до потери биоразнообразия и загрязнения окружающей среды.

В центре выводов исследования также находится оценка так называемой "устойчивой численности населения". Ученые считают, что она составляет около 2,5 млрд человек – уровень, который в последний раз наблюдался в середине XX века.

По оценкам авторов, превышение порога экологической стабильности Земли уже приводит к росту климатических рисков, потере природных экосистем и обострению проблем продовольственной и водной безопасности. В то же время они отмечают, что последствия распределяются неравномерно между регионами и социальными группами.

Несмотря на довольно жесткие выводы, исследователи не говорят о неизбежном коллапсе цивилизации. Они подчеркивают, что ситуацию еще можно исправить при условии согласованных долгосрочных действий государств – от стабилизации демографических процессов до сокращения потребления ресурсов и защиты экосистем.

