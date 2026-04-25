Ядерная война на границе Украины с РФ: ученые смоделировали климатические последствия

Даже ограниченное количество ядерных ударов может вызвать климатические изменения, которые будут ощущаться даже в Аргентине.

Несмотря на то, что применение ядерного оружия в российско-украинской войне пока выглядит крайне маловероятным сценарием, сам факт российской агрессии свидетельствует о степени агрессивности и неадекватности российского политического руководства и государства в целом. Учитывая это, интерес вызывает новое исследование британских ученых, которые проанализировали глобальные климатические последствия ядерных бомбардировок в районе российско-украинской границы.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature, не рассматривает политические, военные и экономические аспекты ядерной войны, а сосредоточено именно на вопросе того, стоит ли ожидать так называемой ядерной зимы в случае локального ядерного конфликта средней интенсивности. Ученые проанализировали сценарий, при котором в атмосферу попадает около 5 млн тонн сажи (черного углерода) после ядерных взрывов и пожаров.

По результатам моделирования, выброс сажи в стратосферу приведет к заметному охлаждению климата на планете. В первый год средняя температура в Северном полушарии может снизиться примерно на 1°C, а в отдельных регионах – значительно больше. В частности, в России ожидается падение температуры до 5°C ниже нормы, в США – до 4°C.

Одновременно существенно сократится солнечное излучение и количество осадков, что напрямую ударит по сельскому хозяйству. В частности, осадки в средних широтах Северного полушария сократятся на 20–40 %, а в отдельных районах Азии и Западной Африки – до 80 %. В то же время в Южном полушарии будет наблюдаться незначительное потепление и локальное увеличение количества осадков.

Отдельную угрозу представляет радиоактивное загрязнение. Долгоживущие изотопы, в частности цезий-137 и стронций-90, переносятся вместе с частицами сажи на большие расстояния. Около 40 % этих веществ осядет даже в Южном полушарии, то есть влияние почувствуют страны далеко за пределами зоны конфликта.

Климатическая система будет восстанавливаться постепенно: две трети черного углерода осядут в течение четырех лет, а основные климатические показатели вернутся к норме примерно через шесть лет.

Ученые отмечают, что сочетание радиационного воздействия, климатического стресса и дефицита продовольствия может значительно усилить риски для здоровья населения в мире. Даже страны, удаленные от зоны боевых действий, испытают последствия из-за глобального переноса загрязнения и изменения климата.

Другие публикации на тему климата

Как писал УНИАН, в Тихом океане формируется Эль-Ниньо, который может начаться в конце лета или осенью и потенциально стать одним из самых сильных в истории, вплоть до уровня "супер Эль-Ниньо".

Это явление возникает из-за значительного потепления поверхностных вод и уже подтверждается перемещением масс теплой воды, что запускает глобальные изменения в атмосфере. Его последствия могут включать засухи и пожары в одних регионах, наводнения в других, влияние на ураганы и вероятное установление новых температурных рекордов, хотя точная сила явления пока не определена.

