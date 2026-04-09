В Тихом океане формируется климатическая аномалия, которую ощутит весь мир, - CNN

Если прогноз оправдается, в 2026 и 2027 годах будут побиты мировые рекорды максимальных температур.

В Тихом океане формируется мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое может существенно изменить погодные условия по всей планете уже в ближайшие месяцы. Как пишет CNN, ученые все увереннее говорят не только о его скором наступлении, но и о возможности того, что оно станет одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

По словам исследователей, Эль-Ниньо может начать развиваться в конце лета или в начале осени. В то же время есть признаки того, что это явление может достичь уровня так называемого "супер-Эль-Ниньо" – редкого и значительно более мощного варианта. Отмечается, что такие явления случаются нечасто, но имеют гораздо более серьезные последствия для глобального климата.

Ученые объясняют, что Эль-Ниньо возникает, когда температура поверхностных вод в тропической части Тихого океана превышает средние показатели как минимум на 0,5 °C. Для "супер" версии этот показатель должен превышать 2 °C. Некоторые современные климатические модели уже прогнозируют именно такой сценарий развития событий.

В настоящее время под поверхностью океана фиксируются большие объемы аномально теплой воды, которые перемещаются из западной части Тихого океана в восточную. Это считается одним из ключевых предвестников Эль-Ниньо. Как отмечают эксперты, изменения в температуре океана запускают цепную реакцию в атмосфере, что влияет на распределение осадков и направления ветров в глобальном масштабе.

Ожидается, что влияние Эль-Ниньо будет ощущаться в разных частях мира по-разному. В частности, в Австралии и некоторых регионах Южной Америки возрастает риск засух и лесных пожаров, тогда как в восточной Африке и отдельных частях Азии возможны сильные ливни и наводнения. В США это явление обычно приносит интенсивные зимние штормы и повышает риск подтоплений в южных штатах.

Кроме того, Эль-Ниньо может влиять на сезон ураганов в Атлантическом океане. Из-за усиления ветрового сдвига в верхних слоях атмосферы формирование тропических штормов может затрудняться.

Ученые также отмечают глобальный эффект: высвобождение большого количества тепла из океана в атмосферу ускоряет рост средней температуры на планете.

"Если сформируется сильный Эль-Ниньо и продлится до зимы, почти гарантировано, что 2026, 2027 или оба года установят новые рекорды самой высокой температуры с начала инструментальных наблюдений в XIX веке", – говорится в материале.

Несмотря на это, ученые подчеркивают, что в настоящее время сохраняется значительная неопределенность относительно силы будущего явления. Прогнозы, сделанные весной, традиционно менее точны из-за так называемого "весеннего барьера предсказания".

Глобальное потепление: последние новости

Как писал УНИАН, площадь арктического морского льда в этом году опустилась до одного из самых низких уровней за всю историю зимних наблюдений, хотя именно в этот период лед обычно активно нарастает.

Это может указывать на то, что глобальное потепление превращается в самоподдерживающуюся спираль: уменьшение белого ледяного покрова снижает способность Земли отражать солнечный свет, а океаны поглощают больше тепла, что ускоряет потепление и стимулирует еще более быстрое таяние льда.

