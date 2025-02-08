Метод, который ученые использовали, называется палеопротеомика.

Ученые впервые использовали древние белки для определения пола архаичного родственника человека, жившего до 3,5 миллионов лет назад,

Как пишет Live Science, международная группа ученых исследовала набор белков, называемых протеомом. Они собрали этот материал из зубной эмали особи Australopithecus africanus, останки которой были найдены в южноафриканской пещере несколько десятилетий назад. Метод, который они использовали, называемый палеопротеомикой, никогда не работал успешно с таким древним гоминином (современные люди вместе с их древними родственниками и предками), заявили исследователи в исследовании, опубликованном в South African Journal of Science.

"Насколько мне известно, среди публично опубликованных протеомов эмали гомининов, A. africanus является самым древним гоминином, который был подвергнут палеопротеомному анализу", - рассказала ведущий автор исследования Палеса Мадупе, научный сотрудник секции геогенетики Копенгагенского университета.

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Палеопротеомика - это изучение древних белков, застрявших в зубной эмали, была разработана около 30 лет назад. Поскольку белки могут сохраняться дольше, чем ДНК, палеопротеомика используется для изучения генетических строительных блоков существ, которым миллионы лет, таких как 80-миллионный брахилофозавр. Однако только недавно палеоантропологи смогли извлечь эти белки из наших ископаемых предков.

Мадупе и ее команда работали над восстановлением следов белков из ископаемых гомининов в Колыбели человечества в Южной Африке, где обитало по меньшей мере шесть видов гомининов, включая A. africanus (от 3,5 до 2,0 миллионов лет назад) и Homo naledi (от 335 000 до 236 000 лет назад). Палеопротеомика может помочь исследователям лучше понять, как изменялись различные виды. Это включало бы определение пола этих особей, что не всегда просто, учитывая фрагментарность окаменелых скелетов.

Отмечается, что используя минимально инвазивную технику, исследователи извлекли более 100 пептидов - коротких цепочек аминокислот, которые встроены в белки - из зуба одной особи A. africanus, найденной в известняковых пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке. Некоторые из этих пептидов были уникальными для амелогенина, белка, который играет ключевую роль в нормальном развитии зубов. Поскольку самцы и самки вырабатывают этот белок немного по-разному, исследователи могли сказать, что зуб A. africanus принадлежал самцу.

Интерестно, что крошечный череп знаменитого ребенка был случайно обнаружен рабочими карьера, которые взрывали известняковый утес в Южной Африке.

Хотя новое исследование доказало, что белки могут быть извлечены из окаменелостей гомининов возрастом до 3 миллионов лет в Южной Африке, Мадупе хочет применить эту технику к более широкому диапазону регионов и климатов по всему миру. Исследователи написали:

"Все это невероятно захватывающие прорывы, которые готовы произвести революцию в нашем понимании эволюции человека".

Новости археологии

Новое исследование показало, что ископаемая челюсть возрастом 1,4 миллиона лет принадлежит ранее неизвестному родственнику человека из Южной Африки.

Вымерший родственник человека относится к роду Paranthropus, чье прозвище - "человек-щелкунчик" из-за его массивных челюстей и огромных коренных зубов. Но у недавно обнаруженного вида Paranthropus более миниатюрная челюстная кость и зубы, что указывает на то, что прозвище "щелкунчик" может быть не таким уж удачным.

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