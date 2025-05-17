Автомобильные номера - это код, который легко можно расшифровать.

Тот формат, который используют при изготовлении автомобильных номеров в Украине, актуален с 2004 года. Он, конечно, потерпел некоторые изменения в 2015-м, но несущественные - все так же на номерах мы видим две буквы слева, потом четыре цифры и две буквы справа. Как понять, какой регион на номерном знаке вы видите и что значит остальная часть кода - далее в материале.

Как узнать код региона по номеру машины в Украине - инструкция

Стандартный вариант номерного знака любого автомобиля, зарегистрированного в нашей стране, выглядит следующим образом.

На картинке схематически показано, что означают буквы на номерах слева и справа, а также четыре цифры. Ясно, что к региону, то есть к месту приписки, относятся только две первых буквы, все остальное - это регистрационный номер и серия.

Видео дня

Буквы на номерах, которые указывают на регион, написаны кириллицей, причем, используются только те, у которых есть аналоги в латинице. Это значит, что на номерах машин вы можете встретить лишь буквы А, В, Е, I, К, М, Н, О, Р, С, Т и Х.

Ниже вы можете видеть список, как расшифровываются номера машин в Украине по регионам - это полезно запомнить или просто иметь под рукой, чтобы не путаться:

Два варианта кода образовались из-за перемен в 2013-м году, когда в номерных знаках букву А сменили на К, В на Н, а С на I, однако и прежние варианты номеров актуальны.

Интересно, что расшифровке поддаются не только номера обычных легковых автомобилей, но и те, что можно увидеть на машинах военных, полиции и сотрудников ГСЧС. К примеру, буквы и цифры на номерах автомобилей ВСУ и волонтеров всегда белого цвета с той лишь разницей, что у военных они расположены на черном фоне, а у волонтеров на зеленом.

Отличаются и номерные знаки у электрокаров - фон белый, как у обычных авто, но буквы и цифры зеленого цвета, а код серии (две последних буквы на номере) содержит букву Y.

Также буквы на номерах машин могут подсказать, где человек оформлял покупку авто и зарегистрировал его - в сервисном центре МВД или через интернет, например, в Діє. Если это было сделано онлайн, то ему выдадут номерной знак с буквами DI и PD, а тем, кто провел сделку купли\продажи через электронный кабинет в системе МВД, выдадут номер с сочетаниями букв ЕD и DC.

Вас также могут заинтересовать новости: