Архивные документы говорят о том, что правительство Германии было глубоко вовлечено в строительство газопровода "Северный поток - 2", хотя публично скрывало это.

Новые архивные документы ведомства канцлера показали, что немецкое правительство во главе с Ангелой Меркель активно поддерживало российские газовые проекты, закрывая глаза на риски.

При продаже газохранилищ компании Wintershall российскому "Газпрому" 10 лет назад немецкие чиновники почти не беспокоились о газовой зависимости от РФ, их больше волновала реакция Украины, Польши и стран Балтии, написало издание Süddeutsche Zeitung.

При строительстве газопровода "Северный поток - 2", правительство Германии, как выяснилось, на самом деле было глубоко вовлечено в процесс, хотя публично делало вид, будто проект - исключительно частная инициатива.

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При этом, как отметило издание, опасения, что российский диктатор Владимир Путин в будущем может перекрыть поставки газа, сочли "очень маловероятными", и нашли оправдание - это было бы "технически и экономически крайне затруднительно".

Однако, издание акцентировало, что именно это и произошло, когда в 2022 году Кремль сначала сократил, а затем остановил подачу газа через "Северный поток - 1" после введения санкций Евросоюза.

Более того, издание указало, что команда Меркель в документах даже рассматривала возможность лоббировать дальнейшие проекты - "Северный поток - 3" и "Северный поток - 4".

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, в аппарате канцлера "почти не было слышно критики" по отношению к проекту. Более того, обсуждалась возможность того, чтобы сама Меркель лично убеждала европейских партнеров не поддерживать директивы Евросоюза, мешающие строительству "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2"

В 2022 году бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не думает, что решение о строительстве "Северного потока-2" было неправильным. Тогда она добавила, что добавила, что перед вторжением РФ в Украину "Северный поток - 2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

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