Исследование показывает, что у образца возрастом 150 млн лет были особые перья для полета.

Ученые из Полевого музея Чикаго обнаружили, что ископаемое археоптерикса размером с голубя в их коллекции показывает ряд ранее неизвестных особенностей, когда речь идет о самых ранних известных птицах, в частности, перья, крылья, ноги и голова птицы.

Ископаемое является одним из наиболее хорошо сохранившихся и наиболее полных из 14 известных ископаемых образцов, идентифицированных с 1861 года, пишет Fox News.

Первое ископаемое археоптерикса, которое показало черты, похожие на рептилий и птиц, подтвердило идеи Чарльза Дарвина об эволюции и показало, что птицы произошли от динозавров.

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Новое исследование смогло различить мягкие ткани в чикагском ископаемом с помощью ультрафиолетового света, в то время как КТ-сканирование позволило ученым увидеть детали, все еще запечатленные в породе. Исследование показало, что спустя 164 года после обнаружения первого ископаемого археоптерикса, есть еще больше информации о существе, которое полетело в юрский период 150 млн лет назад.

Анатомические черты показали, что, хотя археоптерикс мог летать, он, вероятно, проводил больше времени на земле и, возможно, мог лазать по деревьям.

Ученые отметили, что окаменелость показала наличие специальных перьев, называемых третичными, на обоих крыльях. Терциальные перья прикреплены к плечевой кости в верхней части крыла и также являются самыми внутренними маховыми перьями, объяснили ученые.

Однако у динозавров с небольшим оперением не было третичных перьев. Исследователи заявили, что открытие внутренних крыльев, обнаруженных у многих современных птиц, предполагает, что третичные перья эволюционировали специально для способности летать.

"Чтобы создать подъемную силу, аэродинамическая поверхность должна быть непрерывна с телом. Итак, для того, чтобы полет с использованием оперенных крыльев эволюционировал, динозаврам пришлось заполнить этот пробел, как мы видим на примере археоптерикса", - сказал палеонтолог Полевого музея Джингмай О'Коннор.

"Хотя мы изучаем археоптерикса более 160 лет, много базовой информации по-прежнему остается спорной. Это птица? Могла ли она летать? Присутствие третичных опор подтверждает интерпретацию, что ответ на оба эти вопроса — "да"", - пояснил О'Коннор.

У этого вида также есть мягкие ткани на крыльях, что говорит о том, что первый и третий пальцы были подвижными и могли использоваться для лазания. Мягкие ткани на подушечках пальцев ног заставили ученых предположить, что археоптерикс проводил большую часть своей жизни на земле и имел ограниченные возможности для полета.

Еще одной особенностью, обнаруженной учеными, было нёбо рта, подтверждающее, что череп археоптерикса был неподвижным, в отличие от многих современных птиц. Но есть свидетельства первых стадий эволюции признака, который позволяет клюву двигаться независимо от черепной коробки, как это наблюдается у современных птиц.

Чикагская окаменелость обладает единственным позвоночником археоптерикса, который включает два крошечных позвонка на кончике хвоста, показывая, что всего было 24 позвонка, на один больше, чем считалось ранее.

"Этот образец, возможно, лучший археоптерикс из когда-либо найденных, и мы узнаем от него массу новых вещей", - поделился О'Коннор.

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