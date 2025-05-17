Впервые об этом безумном плане президент США объявил в январе и, похоже, не отказался от него до сих пор.

Дональд Трамп до сих пор не отказался от идеи массовой депортации жителей Сектора Газа. Его администрация продолжает работать над планом окончательного переселения до 1 миллиона палестинцев в Ливию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пять человек, знакомых с этой инициативой.

План рассматривается настолько серьезно, что администрация обсудила его с руководством Ливии. За прием палестинцев Белый дом обещает ливийским властям предоставить доступ к миллиардам долларов, которые США заморозили более десяти лет назад. Это подтвердили два человека, непосредственно знакомые с планами, и один бывший чиновник США.

Отмечается, что Израиль тоже проинформирован об этих планах американской администрации, но пока окончательное соглашение не достигнуто.

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На прямой запрос журналистов по этому поводу представитель администрации Трампа опроверг информацию источников. "Ситуация на местах неприемлема для такого плана. Такой план не обсуждался и не имеет смысла", - сказал представитель.

Басем Наим, высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что его организация, которая является фактической властью в Секторе Газа, тоже не знает о каких-либо обсуждениях по перемещению палестинцев в Ливию.

Представители израильского правительства отказались от комментариев.

Два враждующих правительства разделенной гражданским конфликтом Ливии тоже не ответили на запрос.

Как отмечает NBC News, пока весь план переселения палестинцев в Ливию выглядит нереалистичным. В частности не понятно, кто будет финансировать это бесспорно очень дорогое дело, не говоря уже об организационных и логистических проблемах.

По словам бывшего чиновника США, точное место, куда палестинцев могут переселить в Ливии, еще не определено. По словам одного из источников, непосредственно знакомых с этим делом, чиновники администрации рассматривают варианты их размещения, и рассматриваются все возможные способы их транспортировки из Газы в Ливию - воздушным, наземным и морским путем.

Планы Трампа на Сектор Газа

Как писал УНИАН, в январе Дональд Трамп внезапно анонсировал намерение выселить большую часть населения Сектора Газа и использовать освобожденную от людей территорию в своих коммерческих планах. По его словам, США будут стремиться "владеть" ею и отстроят, превратив в "Ривьеру Ближнего Востока".

"Мы собираемся взять под контроль эту часть, развивать ее и создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем сможет гордиться весь Ближний Восток", - сказал тогда Трамп.

Чтобы достичь своей цели по реконструкции Газы, Трамп заявил, что палестинцев оттуда придется навсегда переселить в другие места.

"Сейчас нельзя жить в Газе, и я думаю, что нам нужно другое место. Я думаю, что это должно быть место, которое сделает людей счастливыми", - сказал Трамп в феврале во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Идея Трампа поразила некоторых его главных помощников, в частности государственного секретаря Марко Рубио, и вызвала критику со стороны арабских союзников Америки и американских законодателей из обеих партий.

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