Трамп будет разговаривать с российским диктатором о прекращении огня и... торговле.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в понедельник, 19 мая, он позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своей соцсети Truth Socia.

"В понедельник в 10:00 утра я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темами разговора будут прекращение кровопролития, в котором погибает в среднем более 5000 российских и украинских солдат за неделю, и торговля", - отметил глава Белого дома.

После того, говорит Трамп, он будет разговаривать с Зеленским, "а затем вместе с президентом Зеленским - с различными членами НАТО".

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"Надеюсь, это будет продуктивный день, состоится прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была произойти, закончится. Да благословит нас всех Бог!!!" - добавил президент США.

Результат переговоров в Стамбуле: актуальные новости

Как сообщал ранее со ссылкой на корреспондента The Economist Оливера Кэрролла, российским условием для прекращения огня является полный выход украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Также на переговорах российская делегация угрожала Украине, что сможет оккупировать Харьковщину и Сумскую область. Кэрролл привел слова главы российской делегации Владимира Мединского: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год".

Кроме того, стало известно, что украинская и российская сторона договорились о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 х 1000". Министр обороны Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, не стал уточнять, когда это произойдет. Впоследствии аналогичное заявление сделал глава российской делегации, помощник кремлевского правителя Путина Мединского. "В ближайшие дни состоится масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек", - сказал он.

The Guardian написало, что встреча в Стамбуле не добилась больших успехов в прекращении войны в Украине, к тому же она стала символической победой для президента РФ Владимира Путина. Издание акцентировало, что РФ отказалась принять 30-дневную остановку огня, которую Украина и ее европейские союзники требовали как предварительное условие для переговоров. По мнению журналистов, результат, вероятно, будут рассматривать как неудачу для украинского лидера Владимира Зеленского после его смелой авантюры с вызовом Путину на прямую встречу.

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