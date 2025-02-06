Важно то, что свитки раскрошатся, если исследователь попытается развернуть их вручную, что, скорее всего, уничтожит все следы письма.

Ученые расшифровывают древний свиток, один из сотен, обугленных дотла во время извержения Везувия в 79 г. н. э.

Артефакт, хранящийся в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета в Соединенном Королевстве, является пятым неповрежденным свитком Геркуланума, который будет виртуально развернут в рамках Vesuvius Challenge, пишет CNN.

Этот конкурс призван ускорить расшифровку свитков, которые образуют беспрецедентный запас информации о Древнем Риме и Греции.

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Используя искусственный интеллект и другие компьютерные методы для сбора свитка и улучшения чернил, команда Vesuvius Challenge успешно сгенерировала первые изображения текста внутри свитка, известные как PHerc. 172. В среду библиотечная группа заявила, что начала интерпретировать столбцы текста.

Интерестно, что одним из первых слов, которые были переведены, было древнегреческое διατροπή, означающее "отвращение", которое встречается дважды в нескольких столбцах текста. Ричард Овенден, библиотекарь Бодли и Хелен Хэмлин, директор университетских библиотек, сказал:

"Это невероятный момент в истории, когда библиотекари, специалисты по информатике и ученые классического периода сотрудничают, чтобы увидеть невидимое. Поразительные успехи, достигнутые в области визуализации и искусственного интеллекта, позволяют нам заглянуть внутрь свитков, которые не читались почти 2000 лет".

Важно то, что свитки раскрошатся, если исследователь попытается развернуть их вручную, что, скорее всего, уничтожит все следы письма.

Брент Силс, профессор компьютерных наук в Университете Кентукки сказал, что из всех отсканированных на сегодняшний день свитков Геркуланума Оксфордский свиток содержал больше всего текста, поддающегося восстановлению, а химический состав чернил более четко виден на рентгеновских снимках.

Исследователи думают, что чернила могут содержать более плотный ингредиент, например свинец. Потребуются дополнительные испытания, чтобы определить точный рецепт, который сделал чернила намного более разборчивыми, чем другие свитки, которые были частью Vesuvius Challenge

"Несмотря на эти захватывающие результаты, еще многое предстоит сделать для улучшения наших программных методов, чтобы мы могли прочитать весь этот и другие свитки Геркуланума", - отметил Силз.

Ранее Силз рассказал , что ключевой задачей было виртуально сгладить документы и отличить черные чернила от обугленных папирусов, чтобы сделать греческий и латинский шрифт читаемыми.

По его сдлвам, методы машинного обучения не расшифровывают текст, а усиливают читаемость чернил, используемых для написания шрифтов. Транскрипция и перевод текста будут зависеть от ученых-людей, в том числе из Оксфордского университета.

Исследователи продолжают совершенствовать изображения свитка в надежде, что это улучшит четкость видимых строк текста и, возможно, достигнет самой внутренней части обугленного свитка, где может сохраниться название работы.

Новости археологии

Ранее исследователи расшифровали 1900-летний свиток, описывающий напряженное судебное разбирательство во время римской оккупации Израиля. Находка раскрывает больше информации об уголовных делах того времени и дает ответ на давний вопрос о рабовладении в регионе.

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