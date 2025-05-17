Заявляется, что была увеличена мощность боевой части дронов почти вдвое.

Россияне заявили о "значительном усовершенствовании" дронов "Герань" (Shahed). В российских пабликах объявили о якобы технологическом прорыве в модернизации ударных БПЛА.

В частности, утверждается, что была увеличена высота и скорость полета "шахедов", что должно усложнить их перехват. Отдельно подчёркивается, что теперь "Герани" представляют угрозу даже для F-16.

Среди других объявленных россиянами улучшений:

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доработан планер - дрон может пикировать с большой скоростью, обходя объектовую ПВО;

усилена защита от РЭБ, включая обновленные антиспуфинговые алгоритмы;

увеличена мощность боевой части почти вдвое - до 90 кг;

Кроме того, как утверждают россияне, применяются некие новые тактики использования, однако подробности не раскрываются.

Производство "шахедов" в России

Напомним, в The Guardian со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщили, что в России расположены два завода по производству БПЛА "Герань" (Shahed), которые выпускают сотни дронов каждую неделю.

Отмечалось, что россияне пытаются внедрить в "шахеды" искусственный интеллект, чтобы создать "рой дронов". По задумке, беспилотники будут "общаться" между собой и координировать атаки так, чтобы подавлять противовоздушную оборону Украины.

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