Россияне заявили о "значительном усовершенствовании" дронов "Герань" (Shahed). В российских пабликах объявили о якобы технологическом прорыве в модернизации ударных БПЛА.
В частности, утверждается, что была увеличена высота и скорость полета "шахедов", что должно усложнить их перехват. Отдельно подчёркивается, что теперь "Герани" представляют угрозу даже для F-16.
Среди других объявленных россиянами улучшений:
- доработан планер - дрон может пикировать с большой скоростью, обходя объектовую ПВО;
- усилена защита от РЭБ, включая обновленные антиспуфинговые алгоритмы;
- увеличена мощность боевой части почти вдвое - до 90 кг;
Кроме того, как утверждают россияне, применяются некие новые тактики использования, однако подробности не раскрываются.
Производство "шахедов" в России
Напомним, в The Guardian со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщили, что в России расположены два завода по производству БПЛА "Герань" (Shahed), которые выпускают сотни дронов каждую неделю.
Отмечалось, что россияне пытаются внедрить в "шахеды" искусственный интеллект, чтобы создать "рой дронов". По задумке, беспилотники будут "общаться" между собой и координировать атаки так, чтобы подавлять противовоздушную оборону Украины.