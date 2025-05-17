В командовании российской армии начинается смена поколений, пишет издание.

На фоне эскалации войны в Украине российский правитель Владимир Путин начал омолаживать командование своей армии. В четверг, 15 мая, он уволил главнокомандующего сухопутных войск 70-летнего Олега Салюкова, заменив его на двадцать лет моложе Андреем Мордвичевым, который до сих пор командовал Центральным военным округом. Издание Le Monde проанализировало, что означают такие кадровые ротации.

Салюкову, близкому к начальнику Генштаба 69-летнему Валерию Герасимову и к экс-министру обороны Сергею Шойгу, дали должность в Совете Безопасности РФ. Издание отмечает, что такой перевод - не чистка, а почетное увольнение для одного из высших должностных лиц армии. Отмечается, что такая же перспектива ждет самого Герасимова, которому в сентябре исполнится 70 лет.

Le Monde пишет, чем отличился Мордвичев в войне с Украиной. Он, в частности, был командующим штурма Мариуполя, отвечал за уничтожение украинских позиций на "Азовстали", из-за чего Генеральная прокуратура Украины и неправительственная организация Human Rights Watch обвиняют его в военных преступлениях.

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Кроме того, российские военные блогеры приписывают ему захват Авдеевки в 2024 году, за что Путин присвоил ему высшее почетное звание - Героя Российской Федерации.

Также в статье напомнили, что в сентябре 2024 года на государственном телеканале "Россия 1" Мордвичев заявил, что вторжение РФ в Украину было лишь "простым шагом" к будущей войне против Восточной Европы.

Военные блогеры считают Мордвичева первым российским командиром, который начал вводить обязательное использование беспилотников в каждом подразделении. Также с 2024 года для доставки пехоты к месту штурма по его инициативе началось использование легких транспортных средств: мотоциклов, квадроциклов и других небронированных высокомобильных машин.

Независимый эксперт Гела Васадзе отметил, что тактика, внедренная Мордвичевым, принесла плоды, ведь до этого российская бронетехника практически не могла приблизиться к украинским оборонительным позициям, не будучи пораженной беспилотниками. По мнению Васадзе, именно скорость и маневренность российских военных сейчас позволяют им захватывать украинские территории.

Многие российские сторонники Мордвичева трактуют его назначение как шаг к должности начальника Генерального штаба, на которой он заменит Герасимова. Васадзе не спешит с такими выводами, но считает, что новое кадровое назначение свидетельствует о том, что Кремль думает о "будущей эскалации войны".

Российские штурмы на мотоциклах

Как сообщал ранее УНИАН, в Донецкой области оккупанты теперь штурмуют на мотоциклах. Боец 31-й ОМБр с позывным "Магистр" рассказал, что один из таких массированных штурмов состоялся недавно на участке от Новополя до Свободного Поля. По его словам, враг поэтому перешел на мототехнику, потому что ее гораздо больше, она значительно быстрее и ее труднее уничтожать на подъездах.

В ВСУ объяснили угрозу от мотоциклетных атак оккупантов. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, эта тактика пока на этапе адаптации, однако нельзя исключать, что она достаточно опасна. "Даже те короткие видео, которые попадают из учебных центров России, где готовятся такие мотоциклетные подразделения, мы видим, что там они не просто массой наступают, там у каждого бойца идет перераспределение задач. Каждый из них идет, как отдельная единица, для заполнения общей работы подразделения. Это уже уровень слаженности, это не просто масса движется вперед", - предостерег Тимочко.

Business Insider писало, что мотоштурмы становятся основной тактикой армии РФ. Отмечалось, что это шаг отчаяния россиян, который может стать осмысленной стратегией, и что россияне являются первыми, кто в бою заменил танки и БМП на мотоциклы.

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