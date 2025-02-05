Согласно исследованию, по крайней мере два вида Paranthropus сосуществовали в Южной Африке около 1,4 миллиона лет назад.

Новое исследование показало, что ископаемая челюсть возрастом 1,4 миллиона лет принадлежит ранее неизвестному родственнику человека из Южной Африки.

Как пишет Live Science, вымерший родственник человека относится к роду Paranthropus, чье прозвище - "человек-щелкунчик" из-за его массивных челюстей и огромных коренных зубов. Но у недавно обнаруженного вида Paranthropus более миниатюрная челюстная кость и зубы, что указывает на то, что прозвище "щелкунчик" может быть не таким уж удачным.

В своем исследовании ученые изучили челюсть возрастом 1,4 миллиона лет, названную SK 15. Кость была первоначально обнаружена в 1949 году в пещере в южноафриканском месте, известном как Сварткранс, вместе с другими окаменелостями Paranthropus и несколькими ранними образцами Homo. Ведущий автор исследования Клемент Занолли, палеоантрополог из Университета Бордо во Франции, рассказал:

Видео дня

"Таким образом, Сварткранс является ключевым местом для раскрытия степени разнообразия гомининов и понимания потенциальных взаимодействий между различными видами гомининов".

Сначала ученые думали, что SK 15 принадлежит к никогда ранее не встречавшемуся виду, который они назвали Telanthropus capensis. Однако с 1960-х годов исследователи предположили, что на самом деле он принадлежал относительно тонкому раннему виду людей, известному как Homo ergaster.

Занолли и его коллеги провели рентгеновское сканирование SK 15 и других ископаемых, чтобы создать виртуальные 3D-модели образцов и лучше понять их внутреннюю и внешнюю структуру. Они обнаружили, что SK 15, скорее всего, не был H. ergaster, а ранее неизвестным видом Paranthropus.

"Это первый раз с 1970-х годов, когда был идентифицирован новый вид Paranthropus", - сказал Занолли.

Ученые подробно изложили свои выводы в выпуске Journal of Human Evolution.

Отмечается, что хотя внешняя структура SK 15 напоминает H. ergaster, она выглядит "немного странно для Homo". Исследователи изучили внутреннюю структуру зубов SK 15 - в частности, часть дентина, твердой, плотной, костной ткани, образующей большую часть зуба, под эмалью в коронке зубов. Они обнаружили, что это не соответствует ни одному известному образцу Homo, что показывает, что ископаемое не принадлежит H. ergaster.

Вместо этого, основываясь на форме челюсти, размерах и форме коронок и корней зубов, SK 15, вероятно, принадлежал Paranthropus. Однако он выглядел иначе, чем любой известный образец Paranthropus - например, челюсть и зубы значительно меньше.

Важно, что эти результаты показывают, что SK 15 не принадлежит ни к одному из трех признанных видов Paranthropus. Исследователи предполагают, что он принадлежит к новому виду, который они назвали P. capensis.

Согласно исследованию, по крайней мере два вида Paranthropus сосуществовали в Южной Африке около 1,4 миллиона лет назад - P. robustus и P. capensis. Занолли отметил:

"У них, вероятно, были разные экологические ниши. P. robustus, вероятно, имел высокоспециализированную диету, "о чем свидетельствуют массивная челюсть и зубы, в то время как P. capensis, который демонстрирует более мелкие зубы и менее массивную нижнюю челюсть, мог иметь более разнообразную диету и потенциально использовать другие пищевые ресурсы".

По словам ученого, будущие исследования могут показать, был ли P. capensis эволюционным тупиком или нет, но на данный момент это трудно определить, поскольку ранняя ископаемая летопись гомининов "скудна для всей Африки".

Новости археологии

Археологи обнаружили, возможно, самый ранний в мире известный рунический камень, сообщается в исследовании. Недавние раскопки, проведенные на могильном поле Свингеруд в Норвегии, привели к обнаружению нескольких фрагментов песчаника с надписями в захоронениях.

Вас также могут заинтересовать новости: