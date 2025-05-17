Завтра Лев XIV официально вступит на престол.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва XIV в воскресенье, как и многие другие мировые лидеры. Об этом пишет Reuters со ссылкой на подтверждение от Ватикана.

Месса состоится на площади Святого Петра в Риме. Именно там американец Роберт Фрэнсис Прево будет официально провозглашен Папой Римским Львом XIV.

Ранее на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский намерен встретиться с другими мировыми лидерами на полях инаугурации.

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По данным источников УНИАН, кроме Зеленского в состав украинской делегации войдут первая леди Елена Зеленская, уже упомянутый Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Известно, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, который в феврале спровоцировал ожесточенную ссору с Зеленским в Белом доме.

Среди других лидеров, которых ожидают в воскресенье в Риме, - президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также будут присутствовать король Испании Фелипе и королева Летиция. Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова, сообщил Ватикан.

Новый Папа Римский и Украина

Как писал УНИАН, в минувшее воскресенье президент Зеленский впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским Львом XIV. Этот разговор украинский лидер назвал очень теплым и "очень предметным". В частности обсуждали вопрос украинских пленных и похищенных детей, возвращению которых может поспособствовать Ватикан.

Зеленский также пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину. Лев XIV вроде бы согласился, но без четких сроков. Позже в Ватикане заявили, что пока думать о визите Папы в Украину рано, потому что Ватикан традиционно держится нейтралитета.

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