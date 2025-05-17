Ради тонкого корпуса Galaxy S25 Edge пришлось пожертвовать телеобъективом и батареей.

Китайская Honor высмеяла в своей рекламе новый рекордно тонкий смартфон от Samsung, представленный ранее на этой неделе. На это обратило внимание издание Gizmochina.

Корейский бренд рекламирует Galaxy S25 Edge как свой "самый тонкий телефон на сегодня" с толщиной корпуса 5,85 миллиметра. Honor такие цифры не впечатлили. Тем более, что у нее есть смартфон тоньше.

Выпущенный осенью 2024 года Honor Magic V3 5G в раскрытом виде имеет толщину всего 4,35 мм. И это существенно более впечатляющий показатель, чем у Galaxy S25 Edge.

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Кроме того, Honor выражает сомнение в целесообразности стремления к сверхтонкому корпусу, если это требует серьезных компромиссов. В случае с Galaxy S25 Edge ради рекордной тонкости пришлось пожертвовать третьим модулем в тыльной камере.

А еще устройство получило крошечную по современным меркам батарею на 3900 мАч. Более того, с очень медленной зарядкой – всего 25 Вт. Тогда как у Honor Magic V3 5G внутри АКБ на 5150 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

По словам журналистов, Galaxy S25 Edge и Magic V3 относятся к разным форм-факторам, поэтому выбирать победителя между двумя аппаратами нельзя. Тем не менее, такого рода маркетинговые коллизии становятся обычным явлением в премиальном сегменте.

Уже известно, что основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но при этом более компромиссным.

Также Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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