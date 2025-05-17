Все чаще в бюджетных моделях можно найти повышенную герцовку, который нет даже в новых iPhone, продвинутые камеры и длительную поддержку ОС.

Сегодня большинство даже самых недорогих Android-смартфонов хорошо справляются с повседневными задачами, казуальными играми и фотографированием. А некоторые из них даже имеют эксклюзивные функции, которые не встретишь в дорогих флагманах.

Редакторы портала Gizchina обновили свой топ лучших Android-смартфонов стоимостью до 200 долларов или 8000 тысяч в грн, с покупкой которых вы точно не прогадаете.

Samsung Galaxy A16 5G – самый оптимальный "бюджетник" 2025 года. У него все в порядке с производительностью, экран характеризуется 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с FullHD-разрешением и частотой 90 Герц. Что касается камер, то есть приличное трио камер на 50+5+2 Мп и неплохая 13-мегапиксельная фронталка.

– самый оптимальный "бюджетник" 2025 года. У него все в порядке с производительностью, экран характеризуется 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с FullHD-разрешением и частотой 90 Герц. Что касается камер, то есть приличное трио камер на 50+5+2 Мп и неплохая 13-мегапиксельная фронталка. Устройство работает на Android 14 с One UI 6.1 "из коробки", и, несмотря на дешевизну, предлагает шесть основных обновлений Android. То есть он не потеряет актуальности и в 2030 году.

Видео дня

CMF Phone 1 – недорогой, но крутой смартфон суббренда Nothing с концепцией "модульности", которая позволяет пользователям самим менять его внешность, отличным экраном, оптимальным железом, адекватными камерами и солидной автономностью.

– недорогой, но крутой смартфон суббренда Nothing с концепцией "модульности", которая позволяет пользователям самим менять его внешность, отличным экраном, оптимальным железом, адекватными камерами и солидной автономностью. На момент запуска летом 2024 года устройство продавалось в районе $300, но с того момента упало в цене до $199, что делает его отличным выбором за свои деньги.

TCL 50 XL 5G – один из самых доступных Android-смартфонов на рынке с повышенной частотой обновления 120 Гц, 6 Гбайт оперативной памяти и NFC.

– один из самых доступных Android-смартфонов на рынке с повышенной частотой обновления 120 Гц, 6 Гбайт оперативной памяти и NFC. Сам дизайн простой, с матовым покрытием и боковым сканером отпечатков пальцев.

Redmi 14C – самый доступный аппарат бренда, который при этом имеет большой 6,88-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Такой "герцовки" нет даже у iPhone 16. Еще гаджет получил батарею емкостью 5160 мАч и двойную камеру на 50+2 Мп.

– самый доступный аппарат бренда, который при этом имеет большой 6,88-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Такой "герцовки" нет даже у iPhone 16. Еще гаджет получил батарею емкостью 5160 мАч и двойную камеру на 50+2 Мп. В Gizchina подчеркнули, что дизайн задней панели – уникальный для устройств Xiaomi. Например, в зеленом исполнении задник получил мраморный рисунок.

Motorola Moto G04 – самый дешевый смартфон в подборке. При цене чуть дороже 3000 грн, он предлагает плавный 90-герцовый ЖК-дисплей+, приемлемый чип Unisoc T606, камеру на 16 мегапикселей и батарею 5000 мАч. Стандартный набор характеристик для своей ценовой категории.

– самый дешевый смартфон в подборке. При цене чуть дороже 3000 грн, он предлагает плавный 90-герцовый ЖК-дисплей+, приемлемый чип Unisoc T606, камеру на 16 мегапикселей и батарею 5000 мАч. Стандартный набор характеристик для своей ценовой категории. Еще модель работает под управлением Android 14 с Motorola MyUX, предлагая чистый и отзывчивый пользовательский интерфейс.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 5 лучших компактов на рынке. Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

Вас также могут заинтересовать новости: