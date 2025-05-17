Для приготовления этого блюда вам понадобится немного продуктов.

В мире существует много рецептов вкусной пасты, однако известный шеф-повар Джейми Оливер поделился одним блюдом, которое поразит многих. По его словам, речь идет о пасте с лимоном. Об этом пишет Mirror.

"Макароны, лимон и пармезан объединяются в алхимии, чтобы создать нечто достойное любого стола", - отметил Джейми.

Несмотря на то, что рецепт может показаться простым, гурманам советуют добавить немного подогретой фасоли каннелини и украсить пасту базиликом для большей изысканности.

Видео дня

Ингредиенты:

400 г спагетти;

два больших лимона;

один зубчик чеснока, очищенный и раздавленный;

100 мл оливкового масла;

одна чайная ложка соли;

50 г соленого сливочного масла;

40 г пармезана, натертого на мелкой терке;

15 г базилика.

Способ приготовления

Джейми Оливер рекомендует периодически переворачивать макароны в воде щипцами, ведь в процессе приготовления они могут загустеть.

Далее смешайте соль, лимонный сок, сливочное или оливковое масло по желанию и добавьте эту смесь к пасте. После чего притрусите ее пармезаном и добавьте базилика по своему вкусу.

По словам Джейми, несмотря на то, что паста сама по себе является изысканной, добавление креветок не станет лишним для тех, кто любит более сытные блюда.

"Морепродукты могут быть фантастическим дополнением к лимонному соусу для пасты, хотя курица также хорошо сочетается с пикантным вкусом", - добавили в Mirror.

Другие вкусные рецепты

Ранее фуд-блогер поделилась рецептом мороженого из манго и лайма. По ее словам, это мороженое является полезным и освежит вас в жаркий день.

Также известный кулинар поделилась простым рецептом брауни. Известно, что этот десерт может быть сложно приготовить, особенно если брауни перепекся или недостаточно остыл перед тем, как его нарезать. Однако Мэри Берри рассказала, как приготовить брауни, чтобы он получился идеальным.

Вас также могут заинтересовать новости: