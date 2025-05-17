Он также отметил, что США представили сильный мирный план по Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поприветствовал соглашение об обмене военнопленными.

"США представили сильный мирный план по Украине, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Давайте не упустим эту огромную возможность. Настало время положить конец этой войне", - написал Рубио в Х.

Он добавил, что в своем сегодняшнем телефонном разговоре с Лавровым повторил сообщение президента США Дональда Трампа о том, что смерть и разрушения должны прекратиться.

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Переговоры о прекращении войны в Украине

Сегодня Трамп анонсировал разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что телефонные разговоры состоятся в понедельник в первой половине дня. Затем он переговорит с лидерами стран-членов НАТО.

По итогам недавних переговоров в Стамбуле стало известно, что украинская и российская стороны договорились о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 х 1000".

А сегодня появилась информация о том, что Украина начала подготовку к обмену "1000 на 1000" и формирует списки российских военнопленных на обмен.

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