Археологи, работающие на стоянке Оби-Рахмат на северо-востоке Узбекистана, утверждают, что найденный тайник с крошечными каменными наконечниками возрастом около 80 000 лет может представлять собой самые ранние из известных наконечников стрел. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как описано в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, "микронаконечники" настолько узкие, что, по мнению исследователей, они подходили только для тонких, похожих на стрелы древков, и имеют повреждения от ударов, характерные для наконечников стрел.

Юг Плиссон из Университета Бордо заявил, что камни демонстрируют "повреждения, характерные для использованных наконечников стрел". Если находка подтвердится, она отодвинет происхождение технологии изготовления луков и стрел примерно на 6000 лет назад по сравнению с образцами из Эфиопии возрастом около 74 000 лет.

Отмечается, что в Оби-Рахмате издавна находят палеолитические каменные орудия, включая широкие лезвия и небольшие пластинки. Однако многие треугольные микролиты изначально были пропущены из-за их трещин. В ходе нового анализа группа исследователей заново собрала и измерила эти фрагменты, придя к выводу, что геометрия наконечников и характер их разрушения лучше всего объясняются ударами на высокой скорости, которые можно ожидать от стрел, а не от колющих или метательных копий.

Андрей Кривошапкин, директор Института археологии и этнографии, признал, что это заявление потребует пристального внимания.

"Сами луки и древки стрел не сохранились, поэтому ожидается некоторый скептицизм со стороны коллег", - рассказал он.

Важно, что изготовители артефактов пока неизвестны. Центральная Азия была территорией неандертальцев, когда был изготовлен самый древний из этих наконечников, и в Оби-Рахмате были обнаружены останки ребёнка. Шесть зубов и 121 фрагмент черепа, найденные при раскопках 2003 года, демонстрируют смешанные черты.

Зубы, похожие на зубы эандертальцев, но черты черепа более неоднозначны. Это привело к спорам о том, принадлежал ли ребёнок к Homo sapiens, неандертальцам или даже гибриду с денисовским предком. В исследовании отмечается, что не существует определённо известных наконечников стрел неандертальцев, и авторы предполагают, что наиболее вероятным их изготовителем был H. sapiens. Кривошапкин сказал:

"Появление популяции Оби-Рахмат в Центральной Азии совпадает с предполагаемым временем расселения анатомически современных людей в Евразии".

Отмечается, что тем не менее, учитывая, кто жил в регионе в то время, неандертальское происхождение пока нельзя исключать.

Эксперты утверждают, что это утверждение, если оно будет подтверждено, расширит карту и хронологию развития сложной охотничьей техники. Кристиан Трайон, археолог-палеолитолог из Университета Коннектикута, не принимавший участия в исследовании, считает, что результаты исследований свидетельствуют о том, что "сложное раннее оружие и охотничьи технологии были географически распространены гораздо раньше, чем предполагалось ранее".

Важно, что узбекские наконечники появились раньше, чем искусно обработанные наконечники стрел из Эфиопии возрастом около 74 000 лет, которые служили эталоном раннего использования луков и стрел в Африке. В Европе небольшие наконечники из пещеры Мандрен на юге Франции демонстрируют использование луков примерно 54 000 лет назад, до того, как Homo sapiens получил там широкое распространение.

Команда Оби-Рахмата работает над тем, чтобы определить, когда её изготовители инструментов впервые прибыли в Центральную Азию и связаны ли они археологически или генетически с группами в Леванте, который они предлагают в качестве вероятного источника.

"Эти нововведения могли появиться гораздо раньше и сохраняться в течение длительного периода", - сказал Кривошапкин.

Трайон отметил, что непосредственные места охоты, где стрелы поражали добычу, были бы самым веским доказательством.

