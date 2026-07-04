Великая мистификация 1945 года: отца испанской археологии обвинили в мошенничестве

История Испании строилась на находке клада с золотыми монетами в городе Рекополис. Однако, эта находка могла быть подделкой.

Среди ученых-археологов разгорелся спор о том, на самом ли деле в знаменитом средневековом испанском городе Рекополис нашли золотые монеты в 1945 году. Как пишет газета Le Figaro, находку недавно поставили под сомнение.

Недавно журналисты раскритиковали ведущего археолога Испании Хуаном Кабре, который заявил об открытии клада с 90 золотыми монетами в стенах Рекополиса в 1945 году. Спустя два года сам археолог умер, однако его школа осталась ведущей в Испании.

Современные исследователи говорят, что Кабре на самом деле не находил монеты. Якобы он стал автором мистификации, которая определила целую ветку истории. Член Испанского национального исследовательского совета Фернандо Арсе Сайнс назвал находку фальсификацией. В качестве доказательства он приводит несоответствие дат: 90 золотых монет, как утверждается, датируются VI веком , в то время как место, где они были обнаружены, не могло быть построено раньше XII века.

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Исследователь говорит о "историографическом катаклизме", который подрывает всю археологическую ценность объекта. "На основании имеющихся данных мы можем заявить о совершении мошенничества. Этот клад монет VI века, спрятанный в средневековой земле, подобен дымящемуся пистолету на месте преступления", – утверждает Фернандо Арсе Сайнс.

Ученый считает, что открытие клада с монетами в 1945 году было призвано поддержать политические амбиции эпохи Франко: установить германское происхождение испанского народа.

Реакция на обвинения

Еще один испанский археолог Хорхе Морина защищает наследие Кабре: "Как Кабре мог использовать 90 золотых монет, чтобы доказать существование Рекополиса? Мы что, сошли с ума? Он не был богат". По его мнению, "отец современной испанской археологии" провел "безупречные" раскопки.

Город Рекополис - что о нем известно

Археологический комплекс расположен в 90 километрах от Мадрида. Это разрушенный город вестготской Испании.

Именно открытие клада с монетами помогло определить место города, основанный королем Леовигильдом в период расцвета вестготского королевства. Это был период процветания до арабского завоевания, когда полуостровом правили потомки готов.

Найденные клады - больше новостей

Напомним, что во Франции, во время раскопок в городе Сенон нашли бронзовые и медные монеты III века н.э. Не менее 25 тысяч монет были собраны в кувшины того времени и закопаны в пол одного из домов. Археологи нашли его во время плановых ракопок кульутрного сло того времени. Находка доказывает, что этот регион на северо-востоке Франции был развит задолго до появления римской цивилизации в этой части Европы.

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