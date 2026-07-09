Археологи нашли горшок с золотыми монетами, зарытый 2500 лет назад (фото)

Исследователи полагают, что монеты, вероятно, были изготовлены в V веке до н.э.

Археологи обнаружили тайник с персидскими золотыми монетами в древнем городе Нотион на западе Турции. Монеты, зарытые в небольшой горшок более двух тысячелетий назад, возможно, использовались для оплаты наемных солдат во время конфликтов между персидскими и афинскими войсками. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что открытие было сделано в 2023 году исследователями из Мичиганского университета в рамках археологической экспедиции в Нотионе. Недавно Министерство культуры и туризма Турции одобрило публикацию результатов, что позволило экспертам изучить сокровище, остававшееся скрытым с древних времен.

Клад содержит дарики - золотые монеты, выпущенные Ахеменидской Персидской империей. На каждой монете изображен коленопреклоненный лучник - изображение, ставшее визитной карточкой персидской золотой валюты. Исследователи полагают, что монеты, вероятно, были изготовлены в V веке до н.э., возможно, в Сардисе, древнем городе, расположенном примерно в 100 километрах к северо-востоку от Нотиона.

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Важно, что находка подобного зарытого клада монет - чрезвычайно необычное явление. Люди, прятавшие ценные монеты, обычно рассчитывали вернуться и забрать их позже, а это значит, что владелец этого сокровища, вероятно, столкнулся с неожиданным событием, сделавшим его обнаружение невозможным.

По словам Кристофера Ратте, профессора древнего средиземноморского искусства и археологии в Мичиганском университете и директора археологической службы Нотиона, находка указывает на внезапный сбой в планах владельца.

"Клад был найден в углу комнаты в постройке, погребенной под эллинистическим домом. Предположительно, он хранился там в целях безопасности и по какой-то причине так и не был найден. Никто никогда не закапывает клад монет, особенно драгоценных металлов, не намереваясь его извлечь. Поэтому только самое серьезное несчастье может объяснить сохранность такого сокровища", - сказал он.

Как пояснила археологическая служба, это несчастье могло быть связано с конфликтами, окружавшими Нотион. Город располагался на западном побережье современной Турции и стал стратегическим пунктом в соперничестве между персидскими и греческими державами.

В VI веке до н.э. это место входило в состав Персидской империи, позже перешло под греческий контроль, а затем снова оказалось под персидским владычеством до прихода Александра Великого в 334 году до н.э. Эти постоянные политические перемены поставили город в центр региональных конфликтов.

Золото могло использоваться для оплаты солдат

Отмечается, что наиболее интригующее объяснение заключается в том, что монеты были связаны с оплатой наемных войск. Древние армии часто зависели от наемников, и содержание этих солдат требовало надежного источника денег. Исторические записи Ксенофона указывают на то, что один дарик примерно соответствовал месячной зарплате солдата.

Таким образом, большая коллекция этих золотых монет могла служить военным фондом для предстоящей кампании. Исследователи по-прежнему с осторожностью относятся к этой идее. Ратте пояснил:

"Это по-прежнему интересно и важно, но потеря знаний неисчислима. В случае с этим кладом мы точно знаем, где он был найден, и у нас есть множество косвенных доказательств того, когда он был захоронен, вероятно, в конце V века до н.э.".

Интересно, что греческие историки зафиксировали использование иностранных наемников во время конфликтов между афинскими и персидскими войсками в районе Нотиона. Если армия терпела поражение или военная операция внезапно заканчивалась, человек, ответственный за монеты, мог не вернуться за ними.

Другая возможность заключается в том, что золото использовалось для других целей. Поскольку Нотион был важным военным портом, монеты могли также быть частью платежей, связанных со строительными работами или благоустройством набережной.

Древние персидские монеты раскрывают историю

Важно, что клад также предоставляет исследователям новый способ изучения хронологии персидских дариков. Эти монеты использовались с VI века до н.э. до возвышения Александра Великого около 330 г. до н.э., при этом их дизайн лишь незначительно менялся со временем. Эти небольшие стилистические различия важны, поскольку они помогают специалистам определить, когда были изготовлены отдельные монеты.

Недавно обнаруженная группа монет сопровождается археологическими свидетельствами, которые помогают установить ее датировку, создавая полезную отправную точку для будущих исследований. Ратте пояснил:

"Этот клад позволит получить точную дату, которая послужит отправной точкой для уточнения хронологии всей последовательности монет".

Эндрю Медоуз, бывший куратор монет в Британском музее и Американском нумизматическом обществе, а ныне сотрудник Оксфордского университета, пояснил, что это открытие является важной находкой для исследователей, изучающих персидскую валюту.

"Если это можно будет точно установить другими способами, что позволит нам уточнить хронологию ахеменидских золотых монет, это будет впечатляющая находка… имеющей первостепенное значение", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном Мичиганским университетом.

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