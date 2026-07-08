Археологи нашли скрытый каменный круг возрастом 4000 лет

Открытие было сделано после того, как аэрофотоснимки выявили следы на полях, указывающие на нечто скрытое под землей.

Вблизи Белфаста обнаружен ранее неизвестный каменный круг, возраст которого составляет не менее 4000 лет. Это открытие стало новым фрагментом одного из крупнейших доисторических ритуальных ландшафтов Северной Ирландии. Об этом пишет Daily Galaxy.

Открытие было сделано после того, как аэрофотоснимки выявили следы на полях, указывающие на нечто скрытое под землей.

Интересно, что раскопки проводятся в пределах ритуального комплекса Баллинахатти, на территории которого уже обнаружено около 50 известных археологических памятников. Проект, возглавляемый Университетом Квинс в Белфасте, объединил археологов, волонтеров из числа местных жителей и школьников для исследования того, что, согласно аэрофотоснимкам, представляет собой гораздо более крупный объект, чем считалось ранее.

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Археологи уже подтвердили, что следы на полях относятся к каменному кругу позднего неолита или раннего бронзового века. Раскопки проводятся в рамках Программы общественной археологии Северной Ирландии (CAPNI) при финансовой поддержке Национального фонда лотереи наследия.

Аэрофотоснимки выявили скрытые подсказки

Важно, что открытие началось с более тщательного изучения аэрофотоснимков местности. На изображениях были видны следы на полях, простирающиеся за пределы уже известных археологических объектов, что позволяет предположить, что ритуальный комплекс Баллинахатти простирался дальше, чем предполагали исследователи.

Брайан Слоан из Школы естественной и строительной среды Университета Квинс в Белфасте сказал, что эти изображения побудили команду исследовать поле. Раскопки быстро подтвердили, что погребенный объект представлял собой доисторический каменный круг.

Слоан также указал на более ранние раскопки, проведенные Барри Хартвеллом в 1990-х годах. В ходе этой работы было обнаружено то, что стало известно как "неолитический храм" на Кольце Гиганта, включая большой деревянный круг с внутренней платформой для эксгумации, которая, как полагают, использовалась для обработки тел умерших. Он рассказал:

"Мы наткнулись на аэрофотоснимки местности и заметили ряд следов на полях, что позволяет предположить, что ритуальный комплекс Баллинахатти простирался дальше, чем мы первоначально думали. Мы решили углубиться в изучение вопроса и поработать с местными волонтерами и школьниками, чтобы попытаться восстановить скрытую историю этого района".

Памятник, сформированный историей

Отмечается, что раскопки показали, что недавно обнаруженный памятник относится к позднему неолиту или раннему бронзовому веку. Пока археологи не нашли никаких свидетельств, связывающих это место с захоронениями.

Университет королевы в Белфасте сообщает, что это поле является частью более крупного ритуального комплекса Баллинахатти, который охватывает южную оконечность хребта Малоун. Слоан объяснил, что большая часть каменного круга была повреждена в XIX веке, когда фермеры демонтировали древние памятники, которые мешали сельскохозяйственным работам.

Интересно, что каменные круги до сих пор остаются загадкой. Слоан сказал, что их строительство потребовало бы больших усилий, но археологи до сих пор спорят о том, как именно они использовались.

"Функция каменных кругов остается загадкой. Для их строительства требуется немало усилий, но вопрос об их истинном назначении остается открытым. Есть вероятность, что они использовались для религиозных церемоний, собраний в определенные времена года", - пояснил он.

По его словам, на некоторых участках, включая Беагмор в графстве Тирон, также присутствуют небесные ориентиры, которые могли использоваться в качестве доисторического календаря.

Волонтеры помогли обнаружить древнее место

В течение последнего месяца в раскопках участвовали местные волонтеры и школьники, что дало местным жителям возможность принять участие в археологических работах. Несмотря на проливные дожди и палящую жару, участники продолжали работать вместе с исследовательской группой. Слоан добавил:

"Было замечательно работать вместе с местными волонтерами и школьниками, пытаясь восстановить историю, которая лежит под нами. В последние несколько недель они боролись как с проливными дождями, так и с палящим солнцем, и мы очень рады тому, что им удалось обнаружить".

Отмечается, что одним из самых ярких моментов стало обнаружение Харпером, учеником начальной школы Финаги, обломка наконечника стрелы во время раскопок. Проект все еще продолжается, и археологи продолжают исследовать недавно обнаруженный каменный круг и его место в более широком доисторическом ландшафте вокруг Белфаста.

Новости археологии

Каменный саркофаг поздней римской эпохи, обнаруженный под историческим центром города Цавтат в Хорватии, оставался запечатанным около 1500 лет. Найденный в древнем некрополе Эпидавра, этот артефакт уже называют одним из самых значительных археологических открытий страны за последние годы.

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