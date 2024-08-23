Раскопки начались в 2020 году перед запланированным строительством стен защиты от лавин в Сейдисфьорде.

Археологи в Исландии обнаружили то, что может быть редкой игрушкой эпохи викингов, вырезанной из камня, но никто не знает, какое животное она изображает.

Фигурка, которую эксперты датируют между 940 и 1000 годами н. э., была найдена на месте раскопок Фьордюр в Сейдисфьордюре, Исландия. Это небольшое четвероногое животное с отколотым ухом, вырезанное из местного камня.

Большинство членов команды думали, что животное было свиньей, рассказала Live Science Рагнхейдур Траустадоттир, директор археологической группы Антиква, которая раскопала игрушку. Это не надуманно, поскольку викинги использовали одомашненных свиней для мяса. Однако двое членов команды интерпретировали его как медведя, и хотя медведи не являются коренными жителями Исландии, по меньшей мере 600 белых медведей были зарегистрированы на острове с момента начала человеческого поселения и по сей день. Но когда фотографии фигурки были опубликованы13 августа, многие пользователи Facebook убедились, что это исландская собака.

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"Дети не так заметны в эпоху викингов, так что это удивительная находка", - сказала Траустадоттир. Она видит свинью и скептически относится к интерпретации исландской собаки, поскольку, по ее словам, морда не соответствует животному.

"У меня была исландская собака в течение 14 лет. Я не уверена", - заявила она.

Раскопки во Фьорде, названные в честь исторической фермы Фьорд, начались в 2020 году перед запланированным строительством стен защиты от лавин в Сейдисфьорде и должны были продлиться всего два года. Но раскопки показали так много, что Траустадоттир сейчас проводит там свое пятое лето.

В 2021 году археологи обнаружили курган фермы, мельницу и овчарню, датируемые где-то между 18 и 20 веками, согласно Seydisfjord Archaeological Research, веб-сайту Antikva, который публикует результаты раскопок во Фьорде. Под ними они обнаружили средневековые останки, а под ними - четыре могилы эпохи викингов (793–1066 гг. н. э.), погребенные под оползнем 11 века.

Другими словами, одна раскопка раскрыла 1000 лет истории Исландии. В 2022 году к югу от предыдущего места археологи обнаружили длинный дом викингов с ткацкой мастерской, загонами для животных и фермерской свалкой или кучей мусора, датируемой XI–XIII веками. Они поместили свои находки на эту историческую шкалу времени, датируя слои пепла от многочисленных вулканических извержений, которые повлияли на регион с момента прибытия человеческих поселенцев.

"В Исландии нет другого места с таким количеством находок", - сказала Траустадоттир. За пять лет археологических работ они каталогизировали до 4000 артефактов, включая почти 100 игровых фигурок викингов из настольной игры под названием "хнефатафл", которые были изготовлены из того же типа камня, что и игрушка.

Хотя невозможно точно знать, кто и почему вырезал эти предметы, Траустадоттир предложила одну возможность.

"Кто-то сидел зимней ночью, в темноте, вырезая игровые фигуры, а потом это животное для ребенка", - размышляла Траустадоттир.

Раскопки должны скоро завершиться, после чего археологи начнут изучать тысячи найденных артефактов.

Новости археологии

Археологи обнаружили на изолированном болоте на юго-западе Англии уникальную гробницу возрастом около 4 тысяч лет. Гробницу обнаружили в мае, когда она начала выветриваться из торфа на территории национального парка Дартмур и раскопали в августе.

Гробница площадью около 1 метра была накрыта тремя большими гранитными камнями. Радиоуглеродное датирование древесного угля изнутри гробницы позволило определить ее возраст в районе 1800 года до нашей эры.

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