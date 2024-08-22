Гробница может дать беспрецедентное представление о жизни в Англии в бронзовом веке.

Археологи обнаружили на изолированном болоте на юго-западе Англии уникальную гробницу возрастом около 4 тысяч лет. Как пишет LiveScience, гробницу обнаружили в мае, когда она начала выветриваться из торфа на территории национального парка Дартмур и раскопали в августе.

Гробница площадью около 1 метра была накрыта тремя большими гранитными камнями. Радиоуглеродное датирование древесного угля изнутри гробницы позволило определить ее возраст в районе 1800 года до нашей эры.

Отмечается, что в гробнице найдено множество кусков хорошо сохранившейся древесины, а также дополнительные 30 сантиметров другого содержимого. Археологам удалось перенести всю гробницу в лабораторию, где будет обследовано полное содержимое могилы.

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Отмечается, что в 2011 году в парке Дартмур было раскопано аналогичное захоронение. которое датируется 1730-1600 гг. до н. э. и содержит кремированные останки молодого взрослого человека. Благодаря тому, что гробница была погружена в торф, и недостаток кислорода препятствовал разложению, в этом захоронении также удалось найти множество органических артефактов, которые обычно не сохраняются, включая шкуру бурого медведя и текстиль, а также ожерелье из более чем 200 бусин, сделанных из глины, сланца, олова и янтаря.

Хотя в Дартмуре были обнаружены и другие подобные захоронения, большинство из них были раскопаны до того, как современные археологические методы позволили тщательно изучить их содержимое. Это означает, что две последние найденные гробницы могут предоставить беспрецедентную информацию о том, какой была жизнь в Англии раннего бронзового века.

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