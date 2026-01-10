Украинцы все чаще выбирают для себя занятость онлайн.

Всего пару лет назад удалённое трудоустройство казалось чем-то несерьёзным. Сейчас же тысячи компаний переходят в онлайн, и всем требуются сотрудники для дистанционной работы.

Тем не менее люди всё чаще спрашивают: кем можно работать удалённо без опыта и реально ли начать без диплома, знаний и связей? Да, это вполне возможно. Сегодня для старта важны не формальности, а старательность, дисциплина и желание учиться.

Кем можно работать удаленно без опыта и образования

Многим онлайн-профессиям диплом не нужен. К примеру, операторы поддержки клиентов (call-центра), модераторы или ассистенты в онлайн-проектах учатся прямо во время работы. Именно здесь часто ищут тех, кто хочет понять, кем можно работать удалённо без опыта и не тратя годы на учёбу. Главное – чётко излагать мысли, быть ответственным и базово разбираться в компьютере.

Видео дня

На этих вариантах список онлайн-профессий не заканчивается. Однако сперва стоит определить, какие условия для вас наиболее важны. Работа в Украине в удаленном формате условно делится на несколько групп в зависимости от трёх факторов: опыта, образования и уровня зарплаты.

Например, если вас интересует, какая удаленная работа самая прибыльная, то чаще всего без первых двух факторов не обойтись. И наоборот, если вы хотите найти работу как можно быстрее – без опыта и образования, – то, вероятнее всего, заработок при таких условиях будет невысоким. По данным Work.ua, диапазон зарплат для новичков в популярных удалённых профессиях обычно колеблется от 8 000 до 20 000 грн в месяц, в зависимости от сферы и компании. По мере роста профессионализма повышается и зарплата - в некоторых сферах онлайн можно зарабатывать до двух тысяч долларов и выше.

Топ удалённых профессий без опыта

Если говорить конкретнее, то среди самых популярных профессий сегодня:

Копирайтер - подходит после самостоятельного обучения; важно уметь грамотно писать тексты, быстро искать информацию и адаптироваться под стиль клиента. Зарплата - 8-15 тыс. грн.

- подходит после самостоятельного обучения; важно уметь грамотно писать тексты, быстро искать информацию и адаптироваться под стиль клиента. Зарплата - 8-15 тыс. грн. Специалисты по обработке данных - требуется базовое владение Excel, Google Sheets и внимательность. Зарплата - 10-15 тыс. грн.

- требуется базовое владение Excel, Google Sheets и внимательность. Зарплата - 10-15 тыс. грн. Менеджеры чатов - нужно уметь общаться с клиентами, быть стрессоустойчивым и организованным. Зарплата - 10-18 тыс. грн (при готовности работать на английском, зарплаты могут быть ещё выше).

- нужно уметь общаться с клиентами, быть стрессоустойчивым и организованным. Зарплата - 10-18 тыс. грн (при готовности работать на английском, зарплаты могут быть ещё выше). SMM-ассистенты - полезны базовые навыки работы с соцсетями, графическими редакторами и контент-планированием. Зарплата - 12-20 тыс. грн (может сильно варьироваться в зависимости от работодателя).

- полезны базовые навыки работы с соцсетями, графическими редакторами и контент-планированием. Зарплата - 12-20 тыс. грн (может сильно варьироваться в зависимости от работодателя). Тестировщики - сложно устроиться без прохождения специализированных курсов или обучения; необходимые навыки: базовое понимание работы ПО, внимательность и логическое мышление. Зарплата - 12-25+ тыс. грн и больше.

- сложно устроиться без прохождения специализированных курсов или обучения; необходимые навыки: базовое понимание работы ПО, внимательность и логическое мышление. Зарплата - 12-25+ тыс. грн и больше. Контент-менеджер - важно уметь работать с CMS, оформлять публикации и контролировать качество материалов. Зарплата - 10-20 тыс. грн.

- важно уметь работать с CMS, оформлять публикации и контролировать качество материалов. Зарплата - 10-20 тыс. грн. Репетитор - требуется знание предмета и умение объяснять материал (обычно, работа подразумевает встречи по видеосвязи). Зарплата -8-20 тыс. грн.

требуется знание предмета и умение объяснять материал (обычно, работа подразумевает встречи по видеосвязи). Зарплата -8-20 тыс. грн. Помощник бухгалтера или юриста - желательны базовые знания в своей области, внимательность и учтивость. Зарплата - 10-18 тыс. грн.

В некоторых из перечисленных направлений сразу много не заработать, зато можно набраться опыта и понять, какая деятельность подходит именно вам и сколько за неё можно получать.

Если же вам важен высокий доход, то лучшим вариантом станет профессия программиста или веб-дизайнера, однако в этом случае стоит потратить время на качественное обучение.

Наконец, если вас интересует вопрос, кем можно работать удалённо без образования, стоит обратить внимание на сферу интернет-маркетинга, где базовые знания можно получить даже при непродолжительном самообучении.

Где реально найти удалённую работу - на каких сайтах искать предложения

Тут всё просто: искать работу следует на фриланс-биржах, сайтах с вакансиями или в Telegram-каналах компаний. Но помните главное - быстрых денег ждать не стоит. Стабильно зарабатывают те, кто относится к удалённой работе как к полноценной занятости, а не кто ищет, какая удаленная работа самая прибыльная, для временной подработки.

Вас также могут заинтересовать новости: