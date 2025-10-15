Уравнение, по-видимому, предсказывает падение Берлинской стены и долговечность Стоунхенджа.

С тех пор как человечество стало разумным видом и начало изучать космос, мы прошли долгий путь к осознанию того, что не являемся центром ни Вселенной, ни галактики, ни даже Солнечной системы.

Хотя это стало разочарованием для нашего самовлюбленного вида, осознание этого привело к открытиям, которые приблизили нас к пониманию истинной природы Вселенной, пишет IFL Science. Несмотря на то, что некоторые гипотезы ставили под сомнение однородность и изотропность Вселенной во всех направлениях, именно это предположение позволило предсказать существование космического микроволнового фона (CMB) и метрики Фридмана — Леметра — Робертсона — Уокера (FLRW), описывающей расширяющуюся Вселенную, что позже было подтверждено астрономическими наблюдениями.

"Коперниковский принцип — краеугольный камень почти всей астрономии. Он принимается без сомнений и играет ключевую роль во многих статистических проверках космологических моделей", — объяснял Альберт Стеббинс из Fermilab в интервью Phys.org еще в 2008 году.

По его словам, он является следствием более сильного Космологического принципа: не только мы не живем в особой части Вселенной — особых частей вообще не существует. Всё повсюду одинаково (с точностью до статистических отклонений).

Это чрезвычайно удобный принцип, ведь он означает, что "здесь и сейчас" — то же самое, что "там и сейчас", а "здесь и тогда" — то же, что "там и тогда". Нам не нужно оглядываться на прошлое, чтобы понять, какой была Вселенная — достаточно посмотреть далеко вдаль, и из-за огромного времени, которое требуется свету, мы видим далекую часть Вселенной в её прошлом. Согласно Космологическому принципу, их прошлое — то же самое, что и наше.

Существует также антропный принцип — идея о том, что сознательные наблюдатели вроде нас могут существовать лишь во Вселенной, пригодной для жизни. Возможно, существует множество других вселенных, где жизнь невозможна, и неудивительно, что мы находимся именно в той, где жизнь возможна. Некоторые физики и философы считают, что Коперниковский и антропный принципы можно применить не только к пространству, но и ко времени. А небольшая часть из них утверждает, что это может помочь оценить, сколько человечеству осталось существовать.

Эта идея впервые была предложена австралийским астрофизиком Брэндоном Картером, из-за чего её на время прозвали "катастрофой Картера". Суть проста: мы не должны считать, что находимся в особой точке времени. Если за всю историю человечества существовало и существовать будет конечное количество людей — скажем, триллион, — то статистически каждый из нас должен предполагать, что родился в случайный момент истории, а не в начале или конце, где наблюдателей крайне мало.

По сути, чем дольше нечто существовало, тем выше шанс, что оно продержится и дальше — но не бесконечно. Главное предположение — что наше положение во времени случайно. Астрофизик Дж. Ричард Готт в 1993 году предложил простую идею: если наше нынешнее положение во времени не является каким-то особенным, то можно предположить, что мы живем примерно посередине существования человечества — не в самом начале и не в самом конце его истории.

Исходя из этого, он рассчитал, что вероятность того, что человечество прожило уже примерно половину своего пути, достаточно велика. Другими словами, если посмотреть на то, как долго мы существовали, то можно примерно оценить, сколько времени нам осталось: от сопоставимого до нескольких десятков раз большего промежутка. По этой логике, конец цивилизации может наступить не в ближайшие годы, но и не через миллионы лет — где-то между этими крайностями.

Предсказать конец человечества сложно (если только это не сделают за нас роботы или подземные суперразумные кроты, оставшиеся после нас), но Готт применил свою идею к Берлинской стене. В 1969 году он посетил её и Стоунхендж — соответственно, они существовали около 8 и 3900 лет. Стена пала через 20 лет, что укладывается в предсказанный диапазон. Стоунхендж, как и ожидалось, по-прежнему существует.

Эта идея получила громкое имя — "Аргумент Судного дня". Согласно расчетам Готта, если принять нынешние темпы рождаемости (на 1993 год), человечеству может остаться от нескольких тысяч до десятков тысяч лет.

Если нынешняя скорость рождения (около 145 миллионов в год) сохранится, то человечество может вымереть менее чем через 19 000 лет, писал он. Чтобы продлить существование до 7,8 миллиона лет, нужно, чтобы рождаемость снизилась более чем в 400 раз.

