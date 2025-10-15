Если она существует, планета Y должна быть каменистой с массой между массами Земли и Меркурия.

С тех пор, как Плутону дали статус карликовой планеты, почти все согласились с тем, что планет в Солнечной системе восемь. Однако ученые говорят, что, возможно, пора переписать учебники.

Как пишет Dailymail, дело в том, что новое исследование предполагает, что на краю Солнечной системы может скрываться секретный мир. В частности, исследователи из Принстонского университета назвали эту планету "планетой Y". Считается, что эта планета размером с Землю и имеет каменистую поверхность.

Ученые узнали о возможном существовании этой планеты, заметив, что 50 объектов в поясе Койпера - области ледяных объектов за Нептуном - наклонены под необычным углом.

"Мы начали искать объяснения наклона, отличные от планеты, но обнаружили, что там действительно должна быть планета", - рассказал ведущий автор исследования, доктор Амир Сирадж.

После того, как Плутон был исключен из списка планет, астрономы, ищущие девятую планету, сосредоточились на поясе Койпера. Это кольцо, состоящее из ледяных объектов, астероидов и карликовых планет за Нептуном, которое, по мнению ученых, осталось после образования восьми планет.

Любые потенциальные планеты, скрывающиеся в этом далеком регионе, получают очень мало солнечного света, что делает их крайне трудноразличимыми в обычный телескоп. Но ученые полагают, что смогут обнаружить следы этих скрытых миров, наблюдая за их влиянием на другие тела в поясе Койпера.

Издание напомнило, что в 2016 году астрономы Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин выдвинули "гипотезу девятой планеты", утверждая, что движение объектов пояса Койпера может быть вызвано только огромной и очень далекой "Планетой X".

Однако Сирадж считает, что может быть еще один претендент на роль девятой планеты, но он скрывается намного ближе к нам.

Если она существует, планета Y должна быть каменистой планетой с массой между массами Земли и Меркурия. Это делает ее намного меньше Планеты X – еще одной предполагаемой планеты, скрывающейся в нашей Солнечной системе, которая, как полагают, является газовым гигантом с массой в 10 раз больше земной.

Находясь на орбите в 100-200 раз дальше от Солнца, чем Земля, планета Y также находится гораздо ближе к нам, чем Планета X, которая, как полагают, находится на орбите в 400 раз дальше от Солнца, чем Земля. Однако на таком расстоянии Планета Y все еще будет чрезвычайно тусклой и ее будет трудно обнаружить.

Аналогичным образом, исследователи предсказывают, что орбита планеты Y, вероятно, наклонена примерно на 10 градусов к плоскости орбиты, что сильно затруднит ее обнаружение.

Примечательно, что теория о планете Y не исключает существование планеты X. Это означает, что в Солнечной системе может быть до 10 планет.

Хотя планета Y является правдоподобным объяснением наклона орбит объектов пояса Койпера, без наблюдательных данных нет веских доказательств. Однако ситуация может измениться скоро благодаря обсерватории Веры Рубин, которая только что начала фотографировать небо с помощью самой большой в мире цифровой камеры.

Ученые ожидают, что эта обсерватория обнаружит тысячи новых объектов, включая планету X и планету Y, если они действительно существуют.

Доктор Сирадж прогнозирует:

"В течение первых двух-трех лет миссии обсерватории ее существование станет ясным. Если планета Y попадет в поле зрения телескопа, он сможет обнаружить ее напрямую".

