Ученые выяснили, как люди 900 лет назад переместили знаменитые статуи на острове Пасхи

Чтобы решить эту загадку, ученые воспользовались современными технологиями и даже провели собственный эксперимент.

Происхождение знаменитых статуй Моаи на острове Пасхи является одной из величайших археологических загадок мира. Теперь ученые утверждают, что разгадали одну из важных частей этой тайны, пишет Daily Mail.

Отмечается, что эти статуи весят от 12 до 80 тонн. Ученые долгое время задавались вопросом, как древняя цивилизация острова могла переместить их.

Благодаря 3D-моделированию и реальным экспериментам ученые подтвердили, что статуи фактически "шли" к месту своего назначения. Антропологи обнаружили, что жители Рапа-Нуи, вероятно, использовали веревки, чтобы раскачивать статуи по зигзагообразной траектории.

Эта техника заключалась в том, чтобы прикрепить веревки к обеим сторонам головы каждой статуи, после чего их тянули вперед и назад, раскачивая из стороны в сторону. Именно так Моаи и были доставлены к месту назначения.

С командой из всего 18 человек исследователи смогли переместить похожие статуи на 100 метров всего за 40 минут. Это гораздо быстрее, чем в предыдущих попытках, добавили в издании.

Исследователи утверждают, что это является чрезвычайно весомым доказательством того, что самые большие головы Моаи должны были перемещаться путем "ходьбы". Эти новые научные данные даже согласуются с устными традициями острова, которые описывают, как головы "шли" от карьера, где они были изготовлены, до своих окончательных мест.

