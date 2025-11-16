Плеяды оказались в 20 раз больше: астрономы выявили тысячи 'затерянных сестер'

Знаменитое звездное скопление "Семь сестер" скрывает тысячи давно потерянных звездных братьев и сестер

Астрономы из Университета Северной Каролины выяснили, что звездное скопление Плеяды, - оно еще известно, как "Семь сестер", или по народному названию Стожары, - на самом деле гораздо больше, чем считалось. Оно имеет тысячи родственников, разбросанных по всему небу. Новое исследование показало, что скопление примерно в 20 раз больше, чем считалось ранее, сообщило Interesting Engineering.

Издание напомнило, что обычно звезды рождаются группами. Однако со временем они разлетаются настолько далеко, что определить их общую историю становится почти невозможно. Команда UNC-Chapel Hill искала именно таких "древних братьев и сестер" Плеяд.

Чтобы проследить их происхождение, ученые использовали скорость вращения звезд как "космические часы": с возрастом магнитные поля замедляют их вращение. Объединив данные телескопа NASA TESS и европейского телескопа Gaia, исследователи идентифицировали тысячи скрытых звезд. Они принадлежат к большой структуре в созвездии Тельца, расположенном примерно в 410 световых годах от Земли.

"Измеряя вращение звезд, мы открываем новый способ обнаруживать рассеянные группы. Фактически - это новое окно в скрытую архитектуру нашей Галактики. Это открытие меняет наше представление о Плеядах. Мы знаем, что они не просто семь ярких звезд, а огромная звездная семья, разбросанная по всему небу", - пояснил значение открытия ведущий автор исследования Эндрю Бойл.

Исследователи планируют проверить, возможно и другие известные скопления являются фрагментами масштабных звездных сетей. В перспективе это может помочь ответить на вопрос: было ли Солнце когда-то частью такой же космической семьи.

Плеяды стали культурным символом

Плеяды - это одно из самых известных звездных скоплений на ночном небе. В скоплении насчитывают сотни молодых звезд, но невооруженным глазом обычно видно лишь несколько самых ярких. Это звездное семейство помогает астрономам изучать эволюцию молодых звезд и структуру галактики.

Плеяды веками имели важное культурное значение. Они упоминаются в греческой мифологии, Старом Завете и в легендах Новой Зеландии. Однако человеческое видение всегда ограничивалось тем, что можно было заметить без современных телескопов.

Исследование ближайшей звезды

