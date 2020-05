США возвращаются в космос: SpaceX сегодня отправит астронавтов на орбиту (фото, видео)

Впервые корабль частной компании выведет людей в космос.

Американская компания SpaceX сегодня должна вывести на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами на борту. В случае успеха миссии это будет первый пилотруемый космический пуск с территории США за почти 10 лет.

Читайте такжеCNN: Полет "Аполлона 8" спас 1968 год, спасет ли новая миссия 2020-й?

Ракета Falcon 9 должна будет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon будут пилотировать двое астронавтов NASA – Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые дважды летали на кораблях Space Shuttle.

Пуск должен состояться в 23:33 по Киевскому времени. SpaceX будет вести онлайн-трансляцию миссии.

В NASA этот день называют большим днем для всей страны, ведь американцы возвращают себе возможность самостоятельно отправлять людей на орбиту. При этом – делают это силами частной компании.

С момента закрытия программы Space Shuttle США были вынуждены пользоваться стронними услугами для своих космических миссий. NASA покупало места на российских кораблях «Союз», чтобы доставлять своих астронавтов на МКС.

Пилотируемый полет SpaceX

Для SpaceX эта миссия под названием Demo-2 очень важна, ведь ее результаты позвлят NASA сертифицировать пилотируемые полеты Crew Dragon на МКС. В компании верят, что их корабль – одна из самых безопасных и продвинутых систем, когда либо построенных человечеством. Кроме того, программа Crew Dragon даст подспорье для разработки миссий на Луну и Марс.

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it’s a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmericapic.twitter.com/JT1zhQDKs2 — NASA (@NASA) May 27, 2020

Пуск должен состояться c комплекса LC-39A вечером 27 мая по Киеву. Но в случае возникновения ЧП предусмотрены запасные полетные окна - 30 мая (в 22:22) и 31 мая (в 22:00).

Предусматривается, что после взлета первая ступень ракеты Falcon 9 совершит вертикальную посадку – этой уникальной технологией в SpaceX гордятся особенно сильно.

Пилотируемый модуль Crew Dragon, в свою очередь, выйдет на орбиту и приблизится к МКС. Экипаж и контроль полета проведут ряд тестов корабля. В частности – систем жизнеобеспечения, двигателей для маневров, узлов термоконтроля и прочего.

Корабль способен выполнять маневры автономно, но во время пристыковки к орбитальной станции за его маневрами будут следить астронавты. Они смогут взять аппарат под ручное управление в случае необходимости.

По завершении миссии Crew Dragon автоматически отстыкуется от МКС вместе с астронавтами и после недолгой подготовки войдет в атмосферу земли.

Капсула должна безопасно приводтиться в Атлантическом океане, где ее подберет специальное судно SpaceX.

На подготовку к миссии повлияли реалии 2020 года. Так, астронавтов перед запуском удерживают на строгом карантине, чтобы они не заразились коронавирусом.

Our @NASA Administrator wished @Astro_Doug and I well through the glass wall of astronaut quarantine today.



Looking forward to being part of the team that will make him and the rest of America proud tomorrow! #LaunchAmericahttps://t.co/moKUEuD9Gh — Bob Behnken (@AstroBehnken) May 27, 2020

Астронавты Crew Dragon

SpaceX отправит в космос легенд современной американской астронавтики: 53-летнего Дагласа Хёрли и 49-летнего Роберта Бенкена.

Херли дважды летал на кораблях Space Shuttle – на шатле «Индевор» (миссия STS-127, 2009 год) и «Атлантис» (миссия STS-135, 2011). Суммарно он провел в космосе более 28 суток.

Примечательно, что Херли был пилотом последней миссии в программе Space Shuttle – после полета «Атлантиса» запуски шатлов прекратились. Теперь же он стал командиром экипажа новой пилотируемой программы.

Бенкен также дважды летал в космос на «шаттлах». На его счету – две миссии на корабле «Индевор» (STS-123 - 2008 год, STS-130 -2010). За свою космическую карьеру он провел на орбите более 29 суток.

Подготовка к полету

В марте прошлого года SpaceX успешно провела миссию Demo-1, отправив на МКС Crew Dragon. Единственным «пилотом» корабля тогда был манекен по прозвищу Риппли. С тех пор инженеры продолжали подготовку к полноценному пилотируемому пуску.

Несколько недель назад было опубликовано видео с астронавтами, которые отрабатывают полет в симуляторе.

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2020

SpaceX уделяет огромное внимание безопасности своих кораблей. В январе компания испытала на Crew Dragon систему аварийного катапультирования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram