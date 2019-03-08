Новый космический корабль SpaceX успешно вернулся на Землю (видео)

Первую тестовую миссию нового пилотируемого корабля Crew Dragon можно считать успешной.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, который в тестовом режиме вывел в космос манекена и стыковался с МКС, успешно приводнился в Атлантическом океане.

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Как сообщается в Twitter комании SpaceX, модуль Crew Dragon успешно погрузили на борт поисково-спасательного судна. Таким образом первую тестовую миссию нового корабля можно считать завершенной.

Crew Dragon is on SpaceX’s recovery vessel—completing the spacecraft’s first test mission! pic.twitter.com/6K0qgnHd4O — SpaceX (@SpaceX) 8 марта 2019 г.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 марта 2019 г.

Напомним, первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon стартовал 2 марта с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Модуль пристыковался к МКС и пробыл там несколько дней, а сегодня отправился на Землю.

Экипажа на борту корабля не было, там находится манекен Рипли, на котором установлено тестовое устройство для сбора данных о самочувствии членов экипажа.