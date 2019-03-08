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Новый космический корабль SpaceX успешно вернулся на Землю (видео)

17:58, 08 марта 2019
Наука и IT
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Crew Dragon нашли в Атлантическом океане / SpaceX

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, который в тестовом режиме вывел в космос манекена и стыковался с МКС, успешно приводнился в Атлантическом океане.

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Как сообщается в Twitter комании SpaceX, модуль Crew Dragon успешно погрузили на борт поисково-спасательного судна. Таким образом первую тестовую миссию нового корабля можно считать завершенной.

Напомним, первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon стартовал 2 марта с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9. Модуль пристыковался к МКС и пробыл там несколько дней, а сегодня отправился на Землю.

Экипажа на борту корабля не было, там находится манекен Рипли, на котором установлено тестовое устройство для сбора данных о самочувствии членов экипажа. 

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Теги: #космос#SpaceX#наука