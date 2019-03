Новый космический корабль SpaceX успешно вернулся на Землю (видео)

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, который в тестовом режиме вывел в космос манекена и стыковался с МКС, успешно приводнился в Атлантическом океане.

Как сообщается в Twitter комании SpaceX, модуль Crew Dragon успешно погрузили на борт поисково-спасательного судна. Таким образом первую тестовую миссию нового корабля можно считать завершенной.

Crew Dragon is on SpaceX’s recovery vessel—completing the spacecraft’s first test mission! pic.twitter.com/6K0qgnHd4O

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js